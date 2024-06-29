ПСЖ не будет продлевать контракт с получившим удар копытом Серхио Рико

ПСЖ не будет продлевать контракт с получившим удар копытом вратарем

Серхио Рико был вратарем парижан с 2020 года, но провел за клуб только 24 матча. В прошлом году он упал с лошади и получил серьезную травму, но смог восстановиться. В июне состав ПСЖ пополнил вратарь сборной России Сафонов

Серхио Рико (Фото: David Ramos / Getty Image)

«Пари Сен-Жермен» решил не продлевать истекающий 30 июня контракт с испанским голкипером Серхио Рико, который в мае 2023 года получил тяжелую травму, упав с лошади. Об этом пишут France Bleu Paris и RMC Sport.

Рико был вратарем парижан с 2020 года, но провел за команду только 24 матча, в том числе последний — в ноябре 2021-го.

В мае прошлого года Рико отправился в паломничество в Андалусию, где его лошадь столкнулась с чужой лошадью, голкипер упал и получил удар копытом в область головы и шеи. Он провел в больнице Севильи в общей сложности 82 дня, дважды был в медикаментозной коме.

В феврале стало известно, что вратарь решил вернуться к тренировкам.

ПСЖ 14 июня объявил о переходе в команду российского вратаря Матвея Сафонова.

В составе ПСЖ также есть голкиперы Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.

У вратарей Александра Летелье и Кейлора Наваса контракты истекают 30 июня.