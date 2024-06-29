ПСЖ не будет продлевать контракт с получившим удар копытом вратарем
«Пари Сен-Жермен» решил не продлевать истекающий 30 июня контракт с испанским голкипером Серхио Рико, который в мае 2023 года получил тяжелую травму, упав с лошади. Об этом пишут France Bleu Paris и RMC Sport.
Рико был вратарем парижан с 2020 года, но провел за команду только 24 матча, в том числе последний — в ноябре 2021-го.
В мае прошлого года Рико отправился в паломничество в Андалусию, где его лошадь столкнулась с чужой лошадью, голкипер упал и получил удар копытом в область головы и шеи. Он провел в больнице Севильи в общей сложности 82 дня, дважды был в медикаментозной коме.
В феврале стало известно, что вратарь решил вернуться к тренировкам.
ПСЖ 14 июня объявил о переходе в команду российского вратаря Матвея Сафонова.
В составе ПСЖ также есть голкиперы Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.
У вратарей Александра Летелье и Кейлора Наваса контракты истекают 30 июня.
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