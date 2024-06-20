Буффон оценил значение перехода в ПСЖ для Сафонова

Чемпион мира в составе сборной Италии отметил, что совместная работа с Джанлуиджи Доннаруммой станет отличным опытом для российского голкипера

Джанлуиджи Буффон (Фото: Claudio Villa / Getty Images for FIGC)

Чемпион мира в составе сборной Италии, экс-голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон считает переход российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ шагом вперед в его карьере. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в ПСЖ — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше», — сказал Буффон.

Буффон считает, что совместная работа с Джанлуиджи Доннаруммой станет отличным опытом для Сафонова. «Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом», — добавил легендарный итальянский голкипер.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за свой родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

Сейчас основным голкипером ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Доннарумма. После своего перехода Сафонов говорил о желании потеснить итальянца в воротах ПСЖ.