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Спорт ,  
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Буффон оценил значение перехода в ПСЖ для Сафонова

Буффон назвал переход в ПСЖ большим шагом вперед для Сафонова
Чемпион мира в составе сборной Италии отметил, что совместная работа с Джанлуиджи Доннаруммой станет отличным опытом для российского голкипера
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон (Фото: Claudio Villa / Getty Images for FIGC)

Чемпион мира в составе сборной Италии, экс-голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон считает переход российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ шагом вперед в его карьере. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в ПСЖ — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше», — сказал Буффон.

Сафонов заявил о желании потеснить Доннарумму в воротах ПСЖ
Спорт
Фото:ПСЖ

Буффон считает, что совместная работа с Джанлуиджи Доннаруммой станет отличным опытом для Сафонова. «Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом», — добавил легендарный итальянский голкипер.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за свой родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

Сейчас основным голкипером ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Доннарумма. После своего перехода Сафонов говорил о желании потеснить итальянца в воротах ПСЖ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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