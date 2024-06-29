Германия столкнулась с проблемами. Ждать ли сенсаций на старте плей-офф

Плей-офф Евро стартует 29 июня матчами 1/8 финала Швейцария — Италия, Германия — Дания. Почему Италия не является фаворитом в своей паре, с какими проблемами столкнулась Германия — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Германии Мануэль Нойер и Антонио Рюдигер (Фото: Reuters)

Швейцария — Италия

19:00 мск, «Матч ТВ»

Олимпийский стадион, Берлин

Италия и Швейцария встретятся в 1/8 финала лишь благодаря двум голам на последних секундах.

В последнем матче в группе против Германии Швейцария долго вела в счете и претендовала на выход в плей-офф не со второго, а с первого места. Лишь на второй добавленной минуте встречи Германия сравняла счет (1:1). Италия же в поединке с Хорватией отыгралась вообще на восьмой компенсированной минуте (1:1).

На сегодняшний момент Италия и Швейцария — равные соперники. Сборная Италии приехала на Евро-2024 с самым слабым составом за последние 40 лет.

Суперкомпьютер Opta оценивает вероятность победы Италии в основное время в 39%, Швейцарии — в 30%.

Швейцария в групповом раунде выглядела предпочтительнее. На старте обыграла Венгрию, следом сыграла вничью с Шотландией и Германией. При этом швейцарцы даже в матче с хозяевами Евро временами доминировали.

Италия впечатлила лишь в матче с Албанией (2:1), когда после пропущенного на первой минуте гола уже к 15-й вышла вперед. В матче против Испании команда Лучано Спаллетти смотрелась безлико. Лишь в концовке при счете 0:1 она перехватила инициативу, однако из-за проблем с нападающими не смогла создать ни одного момента. В итоге Италия нанесла четыре удара против 20 у Испании (а в створ — один против девяти).

Заключительная игра группового раунда с Хорватией разделилась на отрезки. После полного доминирования в первом тайме итальянцы провалили начало второго. И лишь после пропущенного мяча вернули территориальное преимущество.

Впрочем, Швейцария на групповом этапе не встречалась с таким прессингом, под которым в первом тайме матча с Италией оказалась Хорватия. У Швейцарии два соперника на групповом раунде уступали в классе, а Германия дает соперникам больше свободы.

К тому же ни одна из команд в группе А даже близко не играет в обороне столь плотно и грамотно, как Италия. Подопечные Лучано Спаллетти на протяжении большей части матча справлялись с нескончаемыми атаками Испании. И если бы не автогол Риккардо Калафьори, то, возможно, исход был бы иным.

Итальянская оборона заметно превосходит швейцарскую. Алессандро Бастони и Федерико Демарко являются основными защитниками «Интера», который год назад дошел до финала Лиги чемпионов. Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо в прошлом сезоне не только выиграл чемпионат Италии, но и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В полузащите им будут помогать Николо Барелла («Интер») и Жоржиньо («Арсенал»), которые сыграли важную роль в победе Италии на Евро-2020.

Однако в 1/8 финала оборона Италии недосчитается Калафьори, который был основным центральным защитником на групповой стадии.

Швейцария же превосходит соперника в атаке. На групповом раунде подопечные экс-тренера «Спартака» Мурата Якина показали, что забивать у них могут многие. Пять игроков команды забили по голу, три из них — форварды. При этом Швейцария в каждой игре забивала минимум по голу.

Италия же двух последних турах в буквальном смысле вымучила один гол из-за отсутствия подходящих нападающих. В последнем матче Спаллетти решил выпустить в стартовом составе Матео Ратеги вместо незаметного Джанлуки Скамакки. И это оправдало себя. Ратеги создал немало моментов, но возникли проблемы с реализацией. И если Италия вновь пропустит первой, то велика вероятность, что не сможет отыграться.

Статистика против Швейцарии. Она не может победить Италию на протяжении 11 матчей. Последняя победа была одержана в мае 1993 года в отборочном раунде чемпионата мира 1994 года (1:0). Более длительные серии без побед у Швейцарии только в противостояниях с Англией (13 игр) и Россией/СССР (12).

При этом за последние 20 лет лишь одна игра из шести игр завершилась не ничейным исходом. На групповом этапе Евро-2020 Италия разгромила Швейцарию со счетом 3:0.

Швейцария с 2014 года неизменно выходит в плей-офф ведущих международных турниров. Из европейских команд только Франция имеет более продолжительную действующую серию участия в плей-офф. Однако лишь раз Швейцария смогла преодолеть первый раунд плей-офф. В 2021 году в драматичном матче 1/8 финала она обыграла фаворита турнира Францию (3:3 — основное время; 4:3 — пенальти). На нынешнем турнире Швейцария показала, что вновь способна на сенсации.

Италия же на Евро неизменно доходит до 1/4 финала с 2012 года.

Сильнейший в этой паре выйдет на победителя матча Англия — Словакия.

Германия — Дания

22:00, «Матч ТВ»

«BVB-Штадион», Дортмунд

Германия является явным фаворитом этого матча. Opta оценивает вероятность победы Германии в основное время в 58,5%, Дании — в 18,5%.

Германия наравне с Испанией показала одну из самых впечатляющих игр на групповом этапе. При этом ни у кого не было такого доминирования на поле, как у команды Юлиана Нагельсмана.

И если в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0) Германия рано выходила вперед, то во встрече с крепкой Швейцарией на протяжении большей части времени проигрывала. При этом даже при счете 0:1 и цейтноте в действиях хозяев не было суматохи. Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжали методично атаковать. И на 92-й минуте достигли своего.

Очередной гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг, джокер Нагельсмана. Тренер раз за разом выпускает его со скамейки.

Хотя у Германии отличная скамейка запасных, в 1/8 финала команда может столкнуться с кадровыми проблемами. Последние тренировки из-за повреждения пропустил Антонио Рюдигер, который закрывает одну из проблемных позиций в сборной — центрального защитника.

К тому же из-за перебора желтых карточек не сыграет Джонатан Та, второй центральный защитник. Таким образом, Нагельсман в любом случае не сможет рассчитывать на сыгранную пару центральных защитников, возможно, единственную в составе.

Дания оставила неоднозначное впечатление в групповом раунде. Впечатляющая игра против «Англии» (1:1), которую могли и обыграть, соседствует с невыразительными матчами против Словении (1:1) и Сербии (0:0). Датчане заняли второе место лишь благодаря желтой карточке помощника тренера Словении Миливое Новаковича.

Наиболее заметен у Дании был 32-летний полузащитник Кристиан Эриксен, который на прошлом Евро перенес остановку сердца. Он принял участие в 55% атак датчан, завершившихся ударом, совершил десять ударов и создал 13 голевых моментов. Ранее ни одному датчанину не удавалось показать подобную статистику в рамках одного международного турнира.

Дания пять раз встречалась с хозяевами крупных турниров и во всех матчах потерпела поражения.

Германия и Дания встречались в плей-офф крупных турниров только в 1992 году. Тогда Дания обыграла Германию со счетом 2:0 в финале Евро и впервые в истории стала чемпионом Европы. С этого момента Дания не может победить Германию. При этом три из четырех игр завершились вничью.

В последний раз на крупных турнирах команды встречались в 2012 года на групповой стадии Евро, когда выиграла Германия (2:1).