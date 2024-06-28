ЕЦБ обеспокоился всплеском инфляции из-за Евро и концертов Тейлор Свифт

Наплыв туристов в связи с крупными спортивными и культурными мероприятиями может привести к значительной инфляции в сфере услуг

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен устойчивой инфляцией в связи с чемпионатом Европы по футболу, концертами певицы Тейлор Свифт и Олимпийскими играми в Париже. Об этом пишет Financial Times.

Ажиотаж вокруг крупных спортивных и культурных мероприятий в Европе приводит к значительному повышению цен на многие товары и услуги, в том числе на гостиничные номера и авиабилеты. К примеру, стоимость проживания в отелях Португалии с апреля по май выросла почти на 20% в связи с концертами Тейлор Свифт в рамках тура Eras, в результате чего годовая инфляция в гостиничном секторе государства увеличилась на 14%.

Отели по всей Германии более чем вдвое повышают цены на проживание в те дни, когда в стране проходят матчи Евро-2024, а бары и рестораны сообщают о постоянно растущем спросе с начала турнира. Так, все места в ресторане Gaffel am Dom в Кельне были зарезервированы еще за несколько месяцев до старта турнира на вечера, когда играет немецкая сборная.

В дни матчей Евро в Кельн в среднем приезжает до 100 тыс. человек. Заместитель мэра Андре Хаак привел статистические данные, согласно которым, болельщики, посетившие недавний баскетбольный турнир, ежедневно тратили около €750 евро. При этом по его прогнозу футбольные фанаты будут оставлять в городе еще больше денег.

В начале июня 2024 года ЕЦБ впервые почти за пять лет снизил ставку до 3,75%. Это произошло после того, как инфляция в еврозоне упала с 10,6% на пике в 2022 году до 2,6% к маю 2024-го, что близко к целевому показателю в 2%.

При этом политики обеспокоены тем, что инфляция в сфере услуг по-прежнему слишком высока — в мае показатель вырос до 4,1%, что стало самым высоким показателем с октября прошлого года. Одна из самых значительных проблем заключается в высоком росте заработной платы в зоне единой валюты, что приводит к повышению уровня затрат и, как следствие, повышению цен в таких сферах как гостиничный бизнес и авиаперевозки.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее повышение инфляции в сфере услуг еврозоны до 4,2% по итогам июня, из-за чего Германия может «еще больше пострадать от наплыва туристов, приехавших на Евро-2024». Таким образом, ЕЦБ и Банк Англии по-прежнему обеспокоены устойчивой инфляцией в сфере услуг, что дает основания для предположений, что регуляторы будут снижать процентные ставки еще более медленными темпами.

Ведущий экономист японского банка Nomura Джордж Моран считает, крупные спортивные мероприятия в Европе летом 2024 года действительно могут вызвать небольшой скачок инфляции в сфере услуг, но эффект будет временным и недостаточно масштабным. По мнению эксперта, «большинство прямых оценок экономических последствий этих событий преувеличено».