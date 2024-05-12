МОК предупредил сборные об ответственности за российских тренеров на ОИ

В МОК заявили, что каждая страна будет нести полную ответственность за действия российских тренеров в составе своей делегации. Среди таких тренеров будет Анастасия Близнюк в сборной Китая по художественной гимнастике

Анастасия Близнюк (Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Global Look Press)

Национальные олимпийские комитеты (НОК), которые решили аккредитовать для своих команд российских или белорусских тренеров на Олимпиаду, будут нести за них полную ответственность. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК на вопрос о том, будут ли работающие в других сборных россияне проходить особую проверку перед Олимпиадой.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе, их тренеры и персонал также проходят проверку на соответствие критериям МОК, среди которых отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки военной операции на Украине.

Одним из российских тренеров в составе другой сборной на Играх будет двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, которая с 2022 года тренирует сборную Китая по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля.