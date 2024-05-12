МОК предупредил сборные об ответственности за российских тренеров на ОИ
Национальные олимпийские комитеты (НОК), которые решили аккредитовать для своих команд российских или белорусских тренеров на Олимпиаду, будут нести за них полную ответственность. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК на вопрос о том, будут ли работающие в других сборных россияне проходить особую проверку перед Олимпиадой.
Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе, их тренеры и персонал также проходят проверку на соответствие критериям МОК, среди которых отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки военной операции на Украине.
Одним из российских тренеров в составе другой сборной на Играх будет двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, которая с 2022 года тренирует сборную Китая по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля.
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