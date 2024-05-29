«Спартак» объявил об уходе из клуба преемника Абаскаля
Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного «Спартака» Владимир Слишкович покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Он руководил командой с апреля после увольнения Гильермо Абаскаля и с ходу стал лучшим тренером месяца. 41-летний Слишкович вторым в истории РПЛ был признан лучшим тренером в дебютном месяце. При нем «Спартак» потерпел лишь одно поражение от «Балтики», однако оно стоило москвичам выхода в финал Кубка России.
«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с нового сезона команду возглавит серб Деян Станкович. При этом отмечалось, что Слишкович останется в команде.
«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны. Под руководством Слишковича команда одержала пять побед в десяти матчах при одном поражении.
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