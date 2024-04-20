Владимир Слишкович рассказал о целях на посту и.о. главного тренера «Спартака»

Слишкович рассказал о целях на посту и.о. главного тренера «Спартака»

Боснийский специалист заявил, что его задача — вернуть хорошую игру «Спартаку» и набрать максимум очков в ближайших матчах

Владимир Слишкович (Фото: spartak.com)

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что не ожидал своего назначения.

«Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился. Наша общая цель — вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах», — сказал Слишкович, которого цитирует сайт «Спартака».

По словам Слишковича, он понимает, что сейчас для «красно-белых» сложилась довольно негативная ситуация. «Моя задача — вывести команду из нее. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», — добавил боснийский специалист.

Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» в 24-м туре (0:1). Исполняющим обязанности тренера стал помощник испанца Слишкович.

Босниец входил в тренерский штаб «красно-белых» с лета 2022 года. «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ с 35 очками, 21 апреля команда на выезде сыграет с «Ростовом» в 25-м туре.