Чемпионка Олимпиады убрала надпись «сборная России» с подаренного авто

Маргарита Мамун сообщила, что отодрала надпись «сборная России», потому что «поняла, что надо двигаться дальше»

Маргарита Мамун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью «сборная России» с автомобиля, подаренного за победу на Играх-2016 в Рио де Жанейро. Об этом она сообщила в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко.

«Я на самом деле отодрала только в прошлом году, — рассказала Мамун. — Надпись «сборная России» шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше».

Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015), многократной победительницей Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований.