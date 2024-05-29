Чемпионка Олимпиады убрала надпись «сборная России» с подаренного авто
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью «сборная России» с автомобиля, подаренного за победу на Играх-2016 в Рио де Жанейро. Об этом она сообщила в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко.
«Я на самом деле отодрала только в прошлом году, — рассказала Мамун. — Надпись «сборная России» шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше».
Мамун также является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015), многократной победительницей Гран-при, этапов Кубка мира и других соревнований.
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