 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Посол России заявил, что желающие посетить ОИ поедут в «западные джунгли»

Посол во Франции предупредил о рисках желающих из России посетить Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что те спортсмены и туристы, которые намерены посетить в Париж, едут в «жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни»
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24» предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры 2024 года в Париже, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь.

«Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни», — сказал Мешков.

Мешков отметил, что власти Франции создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпийских игр в Париже. По словам посла, дипломатам даже не дают никаких гарантий того, что они получат пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт во время Игр.

В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады
Спорт
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Мешков не исключил, что посольству придется продумывать определенные шаги по эвакуации сотрудников из центра Парижа (именно там находится посольство). «Нас даже не включили в специальный сайт, на котором МИД Франции информирует о возможных действиях посольства других стран. Мы отключены информационно, и вполне вероятно, что будем ограничены в передвижении», — сказал Мешков.

РБК направил запрос в оргкомитет Олимпийских игр-2024.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Париж Франция Алексей Мешков
Материалы по теме
Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде
Спорт
Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки»
Спорт
NYT узнала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
«Совкомфлот» продаст часть флота из-за санкций. Что будет с акциями Pro, 15:38
Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением Политика, 15:36
Акционеры кипрской Headhunter одобрили «переезд» в Россию Инвестиции, 15:30
JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи Инвестиции, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 15:12
Bloomberg узнал «проблемную историю» разрушившего мост в Балтиморе судна Общество, 15:12
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«ОСАГО для IT»: почему страхование киберрисков еще не стало обязательным Pro, 15:04
В России начали выпуск Citroen C5 Aircross в обход санкций Авто, 15:02
Поблагодарившая террористов школьница из Нижнего была стипендиаткой мэра Общество, 15:00
Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру Спорт, 14:56
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:55
Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 14:52
Какие сделки накануне банкротства вызовут подозрения у суда Pro, 14:49