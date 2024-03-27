Посол России заявил, что желающие посетить ОИ поедут в «западные джунгли»

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что те спортсмены и туристы, которые намерены посетить в Париж, едут в «жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24» предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры 2024 года в Париже, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь.

«Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни», — сказал Мешков.

Мешков отметил, что власти Франции создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпийских игр в Париже. По словам посла, дипломатам даже не дают никаких гарантий того, что они получат пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт во время Игр.

Мешков не исключил, что посольству придется продумывать определенные шаги по эвакуации сотрудников из центра Парижа (именно там находится посольство). «Нас даже не включили в специальный сайт, на котором МИД Франции информирует о возможных действиях посольства других стран. Мы отключены информационно, и вполне вероятно, что будем ограничены в передвижении», — сказал Мешков.

РБК направил запрос в оргкомитет Олимпийских игр-2024.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.