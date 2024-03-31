Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не будут рады в городе

Спортсменам из России и Белоруссии не будут рады в Париже, где в этом году пройдут летние Олмпийские игры, заявила мэр города Анн Идальго. Она пообещала, что украинских атлетов «встретят как героев»

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в столице Франции.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — заявила она (цитата по AFP). Агентство отмечает, что видеоролик с выступлением мэра опубликовал YouTube-канал United News.

В Киеве Идальго посетила центр, где тренируются украинские спортсмены, и пообщалась с ними, передает Le Monde. «Париж встретит вас как героев, в Париже вы будете как дома», — сказала она на встрече с Вадимом Гутцаитом, президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Затем Идальго приехала на стадион «Локомотив», пострадавший из-за обстрелов, и встретилась с мэром Виталием Кличко. Это ее четвертый визит в Киев с начала военных действий в феврале 2022 года.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, позднее на тех же площадках состоится Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября).

Международный олимпийский комитет сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Министр спорта Олег Матыцин говорил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх.