Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба КХЛ.
«Будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в другом формате», — сказал 69-летний Билялетдинов.
Билялетдинов третий раз в своей карьере возглавил «Ак Барс» в декабре 2022 года. В том сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА. В нынешнем сезоне казанцы сенсационно проиграли в первом раунде плей-офф екатеринбургскому «Автомобилисту».
Ранее Билялетдинов возглавлял казанскую команду в 2004–2011 и 2014–2019 годах, выиграв с клубом три Кубка Гагарина, а также российскую Суперлигу в 2006 году. В качестве главного тренера он также работал в московском «Динамо» и выиграл с ним чемпионат России 2000 года. В 2012 году тренер привел сборную России к победе на чемпионате мира.
Билялетдинов является рекордсменом среди главных тренеров по количеству матчей и побед в плей-офф КХЛ.
До своего возвращения на пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов занимал должность советника исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.
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