 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Салават Юлаев» продлил контракт с лучшим бомбардиром из США

«Салават Юлаев» продлил контракт с лучшим бомбардиром Хмелевским
Александр Хмелевский играет за «Салават Юлаев» два сезона и продлил контракт еще на три года. В минувшем сезоне он набрал 63 очка в 73 матчах
Александр Хмелевский
Александр Хмелевский (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три сезона, сообщила пресс-служба команды КХЛ.

В завершившемся сезоне 24-й летний Хмелевский стал лучшим бомбардиром команды, набрав 56 очков (27 шайб и 29 передач) в 67 играх регулярного чемпионата и еще семь очков (2+5) в шести матчах Кубка Гагарина.

Уфимская команда проиграла в первом раунде плей-офф челябинскому «Трактору» (2–4).

Совет директоров КХЛ назвал состав участников следующего сезона
Спорт
Фото:Edgar Breshchanov / Global Look Press

Хмелевский родился в США, играл в Юниорской лиге провинции Онтарио (Канада), в 2018-м стал игроком «Сан-Хосе Шаркс», но выступал в основном за его фарм-клуб «Барракуда».

В КХЛ играет с 2022 года.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
Материалы по теме
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина
Спорт
«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ
Спорт
Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть дело Листьева Общество, 14:20
«Салават Юлаев» продлил контракт с лучшим бомбардиром из США Спорт, 14:07
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта Моха Политика, 13:55
Бегун Ахмадеев выиграл Московский полумарафон с рекордным результатом Спорт, 13:45
Пекин отреагировал на планы Японии ужесточить экспорт полупроводников Политика, 13:27
Торговая палата приостановила оплату итальянских товаров рублями Бизнес, 13:23
Премьер Испании отказался от отставки на фоне расследования о коррупции Политика, 13:20
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Российского игрока НХЛ увезли в больницу после попадания шайбы в лицо Спорт, 13:15
Российские войска заняли Семеновку Политика, 13:08
Как избавиться от борщевика на участке навсегда: 6 эффективных способов Недвижимость, 13:03
«Врачи без границ» предупредили о десятках тысяч «тихих убийств» в Газе Политика, 13:00
Казахстан направит деньги олигархов на ликвидацию последствий паводков Политика, 12:58
Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъекта на востоке страны Политика, 12:40
Белорусскую службу DW признали экстремистским формированием Политика, 12:38