«Салават Юлаев» продлил контракт с лучшим бомбардиром из США

Александр Хмелевский играет за «Салават Юлаев» два сезона и продлил контракт еще на три года. В минувшем сезоне он набрал 63 очка в 73 матчах

Александр Хмелевский (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на три сезона, сообщила пресс-служба команды КХЛ.

В завершившемся сезоне 24-й летний Хмелевский стал лучшим бомбардиром команды, набрав 56 очков (27 шайб и 29 передач) в 67 играх регулярного чемпионата и еще семь очков (2+5) в шести матчах Кубка Гагарина.

Уфимская команда проиграла в первом раунде плей-офф челябинскому «Трактору» (2–4).

Хмелевский родился в США, играл в Юниорской лиге провинции Онтарио (Канада), в 2018-м стал игроком «Сан-Хосе Шаркс», но выступал в основном за его фарм-клуб «Барракуда».

В КХЛ играет с 2022 года.