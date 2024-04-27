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Совет директоров КХЛ назвал состав участников следующего сезона

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона, новичков нет
В чемпионате КХЛ сезона 2024/25 сыграют все те же 23 команды, новичков в числе участников турнира нет
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников чемпионата в сезоне 2024/25. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Заочное заседание совета директоров единогласно утвердило количественный состав участников следующего сезона. В списке 23 команды, которые играли в прошедшем сезоне, новичков нет.

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В чемпионате примут участие: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Сочи» (Сочи), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск) и ЦСКА (Москва).

Кубок Гагарина в прошедшем сезоне завоевал «Металлург», который в финальной серии всухую победил «Локомотив».

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