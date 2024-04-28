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В «Пари НН» обсудят отставку Юрана после шести поражений подряд

Гендиректор «Пари НН»: вопрос отставки Юрана обсудит совет директоров
«Пари НН» проиграл шестой матч подряд и находится всего в двух очках от зоны «стыков». Гендиректор клуба анонсировал «перезагрузку тренерского штаба и подхода». «Матч ТВ» и «Чемпионат» сообщили, что Юрана все же уволят
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Вопрос отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН» будет обсуждаться на совете директоров клуба, заявил «Чемпионату» гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» в воскресенье потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату» со счетом 1:5.

«Будет перезагрузка тренерского штаба и подхода. Команда вернется в Нижний Новгород и продолжит тренировки уже в новых требованиях», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Матч ТВ» и «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщили, что решение об отставке Юрана уже принято.

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Юран возглавил «Пари НН» в апреле прошлого года. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице в двух очках от зоны стыковых матчей.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Сергей Юран ФК Пари Нижний Новгород
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