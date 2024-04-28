В «Пари НН» обсудят отставку Юрана после шести поражений подряд
Вопрос отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН» будет обсуждаться на совете директоров клуба, заявил «Чемпионату» гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.
«Пари НН» в воскресенье потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату» со счетом 1:5.
«Будет перезагрузка тренерского штаба и подхода. Команда вернется в Нижний Новгород и продолжит тренировки уже в новых требованиях», — сказал Мелик-Гусейнов.
«Матч ТВ» и «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщили, что решение об отставке Юрана уже принято.
Юран возглавил «Пари НН» в апреле прошлого года. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице в двух очках от зоны стыковых матчей.
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