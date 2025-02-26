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Тарпищев сообщил, что 20 российских теннисистов могут сменить гражданство

Тарпищев: не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство
По словам главы Федерации тенниса России, многих спортсменов, которые играют за рубежом, сейчас «обрабатывают»
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Не менее 20 российских теннисистов могут в ближайшее время сменить спортивное гражданство. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — цитирует Тарпищева ТАСС.

ATP и WTA с 2022 года запрещают проводить турниры под своей эгидой в России.

«У нас в теннисе есть определенная ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы», — добавил Тарпищев.

В 2024 году из известных теннисистов российское спортивное гражданство сменили Александр Шевченко (теперь выступает за Казахстан, занимает 95-е место в рейтинге ATP) и Элина Аванесян (Армения, 45-я в WTA).

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