Тарпищев сообщил, что 20 российских теннисистов могут сменить гражданство
Не менее 20 российских теннисистов могут в ближайшее время сменить спортивное гражданство. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — цитирует Тарпищева ТАСС.
ATP и WTA с 2022 года запрещают проводить турниры под своей эгидой в России.
«У нас в теннисе есть определенная ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы», — добавил Тарпищев.
В 2024 году из известных теннисистов российское спортивное гражданство сменили Александр Шевченко (теперь выступает за Казахстан, занимает 95-е место в рейтинге ATP) и Элина Аванесян (Армения, 45-я в WTA).
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