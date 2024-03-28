РПЛ отправит по ₽1млн за каждый гол следующего тура пострадавшим в «Крокусе»

РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура

В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что произошедшее является общей болью и трагедией. Предстоящий тур национального первенства пройдет 29–31 марта.

Александр Алаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Российская премьер‑лига (РПЛ) приняла решение выделить деньги в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Итоговую сумму определит число голов, которые будут забиты в 22-м туре. За каждый гол — 1 млн руб. Деньги отправят в Российский красный крест.

«Футбол объединяет, произошедшее — наша общая боль и трагедия, — говорится в сообщении РПЛ.

Предстоящий тур национального первенства пройдет 29–31 марта. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.

В лиге говорили, что подготовка к играм проходит с учетом повышенных мер безопасности, а решения о возможных ограничениях посещаемости примут власти регионов.

В ближайшем туре запланированы следующие матчи: «Динамо» — «Ростов» (29 марта), «Крылья Советов» — «Зенит», «Сочи» — ЦСКА, «Балтика» — «Пари НН», «Спартак» — «Урал» (все — 30 марта), «Факел» — «Оренбург», «Рубин» — «Ахмат», «Локомотив» — «Краснодар» (все — 31 марта).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание вошли вооруженные люди, они открыли стрельбу, подожгли концертный зал. Погибли 143 человека, свыше 180 пострадали. Нападавшие арестованы.