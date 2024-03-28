 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура

РПЛ отправит по ₽1млн за каждый гол следующего тура пострадавшим в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что произошедшее является общей болью и трагедией. Предстоящий тур национального первенства пройдет 29–31 марта.
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Российская премьер‑лига (РПЛ) приняла решение выделить деньги в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Итоговую сумму определит число голов, которые будут забиты в 22-м туре. За каждый гол — 1 млн руб. Деньги отправят в Российский красный крест.

«Футбол объединяет, произошедшее — наша общая боль и трагедия, — говорится в сообщении РПЛ.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Предстоящий тур национального первенства пройдет 29–31 марта. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.

В лиге говорили, что подготовка к играм проходит с учетом повышенных мер безопасности, а решения о возможных ограничениях посещаемости примут власти регионов.

В ближайшем туре запланированы следующие матчи: «Динамо» — «Ростов» (29 марта), «Крылья Советов» — «Зенит», «Сочи» — ЦСКА, «Балтика» — «Пари НН», «Спартак» — «Урал» (все — 30 марта), «Факел» — «Оренбург», «Рубин» — «Ахмат», «Локомотив» — «Краснодар» (все — 31 марта).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание вошли вооруженные люди, они открыли стрельбу, подожгли концертный зал. Погибли 143 человека, свыше 180 пострадали. Нападавшие арестованы.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Российская премьер-лига (РПЛ) Крокус Сити Холл теракт
Материалы по теме
Игры 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта
Спорт
«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ Квинси Промесу
Спорт
РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 16:51
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 23:24
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 22:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Белом доме сравнили российских чиновников с продавцами навоза Политика, 22:41
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 22:18
РПЛ отправит пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура Спорт, 22:12
США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта Политика, 22:00
Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертов Общество, 21:56
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам Технологии и медиа, 21:53
«Авангард» отыгрался с 0:2 и сравнял счет в серии с «Локомотивом» в КХЛ Спорт, 21:42