Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла»

Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокуса»: уже готовились к самому худшему

Виктор Гусев вместе с женой, другом и его сыном в момент нападения на «Крокус Сити Холл» находились в ложе. По его словам, после начала пожара сотрудница вывела их через дым на улицу

Виктор Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев заявил, что спастись из ложи «Крокус Сити Холла» во время теракта ему с женой и друзьями помогла одна из сотрудниц концертного зала София Мейер. Об этом Гусев написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Гусев 22 марта пришел на концерт «Пикника» с женой Ольгой и другом, который взял с собой сына. По словам комментатора, Мейер сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые они начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить террористов.

«А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — написал Гусев.

Он отметил, что имя сотрудницы позднее узнал актер Сергей Светлаков, с которым он и другие гости в ложах «уже готовились к самому худшему».

Комментатор добавил, что на выходе из фойе видел следы босых ног: «Эти женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада».

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК, стали 137 человек, еще более 150 пострадали, в том числе дети.

В воскресенье в России объявлен общенациональный траур.