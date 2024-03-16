Глава КХЛ сообщил о планах продлить сезон до мая
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрит вопрос о продлении до мая следующего сезона. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
«Именно сегодня запущено голосование совета директоров КХЛ по изменению пунктов регламента, где один из вопросов касался продления сезона на май. Как проголосует совет, так и решим», — сказал Морозов.
Сейчас чемпионат КХЛ завершается в апреле. «Все понимают, что нужно занимать эту паузу в мае, когда нет чемпионата мира для сборной России, а у людей много выходных — зрители хотят смотреть хоккей», — добавил Морозов.
По словам главы КХЛ, есть несколько вариантов, до какого числа можно продлить сезон. «После совета директоров мы будем смотреть по структуре календаря, до какого числа проводить сезон. Есть разные варианты — и до 15 мая, и до 25‑го. Но по структуре мы пока планируем оставить по 68 матчей на клуб]. Нам нужны эти дополнительные дни, чтобы у клубов был более равномерный регулярный чемпионат», — сообщил Морозов.
Сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.