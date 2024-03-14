КХЛ без «Галактикос» и чемпиона. Кубок Гагарина стартовал с двух сенсаций

ЦСКА и «Ак Барс» вылетели в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В чем причины провала московской и казанской команд — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Московский ЦСКА, который выиграл два последних Кубка Гагарина, вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от ярославского «Локомотива» (счет в серии 1:4). Последний раз армейцы вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне 2013/14, когда уступил СКА. После они неизменно доходили минимум до полуфинала.

Также в первом раунде завершил выступления казанский «Ак Барс», игравший в прошлом году в финале. Казанский клуб в этом году собрал в команде всех возможных звезд, среди которых Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев. Но в итоге поражение от «Автомобилиста» (1:4).

В первом десятилетии XXI мадридский «Реал» собрал звездную команду, из-за которой появился термин «Галактикос». Этот термин используется для описания клубов, которые придерживаются аналогичной политики.

Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В сезоне 2013/14 «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

Мнение экспертов

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Плей-офф — это такая фаза, где нужно быть готовым ко всему. Цена ошибки возрастает в разы. Нужно быть готовым и психологически, и физически, чтобы дойти до финала и выиграть. Всегда были неожиданные результаты. Вот и в этом году случились сюрпризы. Надо отдать должное их соперникам, которые смогли удивить. И Сергей Федоров, и Зинэтула Хайдярович Билялетдинов опытнейшие тренеры, профессионалы своего дела. Они проанализируют и будут готовиться дальше. Даже у таких сильных соперников бывают спады. Здесь нужно быть мотивированным и готовым. Важно не делать резких движений на горячую голову, а проанализировать, с чем связан сбой и что нужно предпринять для положительного результата.

Федорова не надо увольнять. Это человек, который в своей карьере выигрывал все, что можно. Это специалист, который знает, как добиваться чемпионства. То же самое можно сказать о Зинэтула Хайдяровиче. Это люди, которые развивают хоккей. В этой связи у обоих клубов руководство достаточно интеллигентное, чтобы не делать резких движений. Они будут все изучать. Таких специалистов нужно греть, лелеять, охранять и сохранять.

Не в первый раз мы видим звездный «Ак Барс». Это показатель того, что не всегда звездный состав может делать звездный результат. Важны не звезды, а команда — звезда; создание команды-звезды не всегда значит, что должны быть только звезды», — сказал Быков «РБК Спорт».

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Никто на ожидал такого стечения обстоятельств и результата ЦСКА и «Ак Барса», потому что как мы видим за прошлые годы, обе команды являлись законодателями нашего хоккея. Жаль, что такие гранды вылетели в первом раунде. Возможно, команды устали выигрывать, потому что каждый год ставятся большие задачи и серьезные ожидания. Сложившиеся обстоятельства в данном случае стимулируют иначе посмотреть на то, что было сделано и отреагировать соответствующим образом для достижения лучших результатов. Для того, чтоб побеждать сегодня, нужно находить новые имена, которые поднимут планку на новый уровень. Возможно, в командах будут изменения, потому что они в определенной степени связаны с результатом, которого добилась каждая из команд.

Как приглашение тренера, так и приглашение игроков — это прерогатива каждого из клубов. Мы не знаем, какие договоренности присутствуют и какие требования стояли. Возвращаясь к кандидатуре Сергея Федорова, все-таки два года подряд выиграть Кубок Гагарина — это дорогого стоит. Наверное, это одно из самых сложных решений, которое стоит сделать руководству ЦСКА», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«От «Ак Барса» результат был ожидаемым. Это же не первый раз у них такое происходит. У них была сборная НХЛ — самая сильная команда в сезоне 2004/05 и они не сыграли. Тогда тоже собрали всех звезд и ничего не получилось. Звездный проект не оправдал себя. Игроки хорошие, а результата нет. Вполне можно ожидать перестройку в командах. Касательно ЦСКА, то главный тренер работал нормально. Дело не в Федорове, а Федотове. Проблема больше в этом», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Что касается ЦСКА — нужна молодая кровь. К сожалению, таких людей не нашлось. Поэтому ничего у них не получилось. Еще конечно слабая игра вратаря Федотова. Касательно «Ак Барса», то непонятная обстановка началась еще с начала сезона. Вроде Билялетдинов наладил все, но нет. Тоже мало молодой крови. Надеяться на стариков в виде Радулова недостаточно. Звездный проект не оправдал себя. Знаю, что нескольким тренером предлагалась работа в «Ак Барсе», но многие отказались, потому что им не справиться с этой оравой стариков. Пускай решает руководство. Захотят свежей крови — пускай, не захотят — продолжается этот бред», — сказал Зайцев «РБК Спорт».