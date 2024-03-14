 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

КХЛ без «Галактикос» и чемпиона. Кубок Гагарина стартовал с двух сенсаций

Старт Кубка Гагарина принес сенсации, «которых никто не ожидал»
ЦСКА и «Ак Барс» вылетели в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В чем причины провала московской и казанской команд — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Московский ЦСКА, который выиграл два последних Кубка Гагарина, вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от ярославского «Локомотива» (счет в серии 1:4). Последний раз армейцы вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне 2013/14, когда уступил СКА. После они неизменно доходили минимум до полуфинала.

Также в первом раунде завершил выступления казанский «Ак Барс», игравший в прошлом году в финале. Казанский клуб в этом году собрал в команде всех возможных звезд, среди которых Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев. Но в итоге поражение от «Автомобилиста» (1:4).

В первом десятилетии XXI мадридский «Реал» собрал звездную команду, из-за которой появился термин «Галактикос». Этот термин используется для описания клубов, которые придерживаются аналогичной политики.

Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В сезоне 2013/14 «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

Мнение экспертов

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России

«Плей-офф — это такая фаза, где нужно быть готовым ко всему. Цена ошибки возрастает в разы. Нужно быть готовым и психологически, и физически, чтобы дойти до финала и выиграть. Всегда были неожиданные результаты. Вот и в этом году случились сюрпризы. Надо отдать должное их соперникам, которые смогли удивить. И Сергей Федоров, и Зинэтула Хайдярович Билялетдинов опытнейшие тренеры, профессионалы своего дела. Они проанализируют и будут готовиться дальше. Даже у таких сильных соперников бывают спады. Здесь нужно быть мотивированным и готовым. Важно не делать резких движений на горячую голову, а проанализировать, с чем связан сбой и что нужно предпринять для положительного результата.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

Федорова не надо увольнять. Это человек, который в своей карьере выигрывал все, что можно. Это специалист, который знает, как добиваться чемпионства. То же самое можно сказать о Зинэтула Хайдяровиче. Это люди, которые развивают хоккей. В этой связи у обоих клубов руководство достаточно интеллигентное, чтобы не делать резких движений. Они будут все изучать. Таких специалистов нужно греть, лелеять, охранять и сохранять.

Не в первый раз мы видим звездный «Ак Барс». Это показатель того, что не всегда звездный состав может делать звездный результат. Важны не звезды, а команда — звезда; создание команды-звезды не всегда значит, что должны быть только звезды», — сказал Быков «РБК Спорт».

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Никто на ожидал такого стечения обстоятельств и результата ЦСКА и «Ак Барса», потому что как мы видим за прошлые годы, обе команды являлись законодателями нашего хоккея. Жаль, что такие гранды вылетели в первом раунде. Возможно, команды устали выигрывать, потому что каждый год ставятся большие задачи и серьезные ожидания. Сложившиеся обстоятельства в данном случае стимулируют иначе посмотреть на то, что было сделано и отреагировать соответствующим образом для достижения лучших результатов. Для того, чтоб побеждать сегодня, нужно находить новые имена, которые поднимут планку на новый уровень. Возможно, в командах будут изменения, потому что они в определенной степени связаны с результатом, которого добилась каждая из команд.

Как приглашение тренера, так и приглашение игроков — это прерогатива каждого из клубов. Мы не знаем, какие договоренности присутствуют и какие требования стояли. Возвращаясь к кандидатуре Сергея Федорова, все-таки два года подряд выиграть Кубок Гагарина — это дорогого стоит. Наверное, это одно из самых сложных решений, которое стоит сделать руководству ЦСКА», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«От «Ак Барса» результат был ожидаемым. Это же не первый раз у них такое происходит. У них была сборная НХЛ — самая сильная команда в сезоне 2004/05 и они не сыграли. Тогда тоже собрали всех звезд и ничего не получилось. Звездный проект не оправдал себя. Игроки хорошие, а результата нет. Вполне можно ожидать перестройку в командах. Касательно ЦСКА, то главный тренер работал нормально. Дело не в Федорове, а Федотове. Проблема больше в этом», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Что касается ЦСКА — нужна молодая кровь. К сожалению, таких людей не нашлось. Поэтому ничего у них не получилось. Еще конечно слабая игра вратаря Федотова. Касательно «Ак Барса», то непонятная обстановка началась еще с начала сезона. Вроде Билялетдинов наладил все, но нет. Тоже мало молодой крови. Надеяться на стариков в виде Радулова недостаточно. Звездный проект не оправдал себя. Знаю, что нескольким тренером предлагалась работа в «Ак Барсе», но многие отказались, потому что им не справиться с этой оравой стариков. Пускай решает руководство. Захотят свежей крови — пускай, не захотят — продолжается этот бред», — сказал Зайцев «РБК Спорт».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей ХК ЦСКА ХК Ак Барс КХЛ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией Политика, 00:46
Путин в обращении к россиянам призвал их проголосовать на выборах Политика, 00:36
Хинштейн предупредил о риске падения выручки «Почты России» Технологии и медиа, 00:30
Французские сенаторы проголосовали за продолжение помощи Украине Политика, 00:14
Педиатр Бутрий уехал из России после ареста из-за интервью Гордеевой Общество, 00:04
КХЛ без «Галактикос» и чемпиона. Кубок Гагарина стартовал с двух сенсаций Спорт, 00:00
Минтранс оценил морпорты для установки приоритета при поставке угля Бизнес, 00:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Каталонии весной пройдут досрочные парламентские выборы Политика, 13 мар, 23:52
Прокуратура Нидерландов сообщила о контактах с ОАЭ для ареста Промеса Спорт, 13 мар, 23:44
Производитель объяснил исчезновение Alpen Gold с прилавков «Ленты» Бизнес, 13 мар, 23:41
Экс-гендиректор «Спартака» назвал придуманным ДТП с Промесом Спорт, 13 мар, 23:40
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 13 мар, 23:40
Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину Политика, 13 мар, 23:36
Таллин предупредил россиян о проверках на границе в дни голосования Политика, 13 мар, 23:13