Даниил Медведев победил испанца и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае

Россиянин уверенно обыграл Алехандро Давидовича-Фокину — 6:2, 6:3. Следующим соперником Даниила Медведева может стать поляк Хуберт Хуркач или француз Уго Умбер

Даниил Медведев (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Действующий чемпион турнира ATP 500 в Дубае Даниил Медведев вышел в полуфинал, обыграв испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Медведеву понадобилось менее полутора часов, чтобы обыграть 24-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:3.

Россиянин сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов.

За выход в финал Медведев сыграет с французом Уго Умбером (18-й в рейтинге) или поляком Хубертом Хуркачем (8-й).

В другом полуфинале сыграют Андрей Рублев и представитель Казахстана Александр Бублик.

Призовой фонд турнира в Дубае превышает $2,9 млн.