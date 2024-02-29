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Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае
Даниил Медведев победил испанца и вышел в полуфинал турнира в Дубае
Россиянин уверенно обыграл Алехандро Давидовича-Фокину — 6:2, 6:3. Следующим соперником Даниила Медведева может стать поляк Хуберт Хуркач или француз Уго Умбер
Даниил Медведев
Действующий чемпион турнира ATP 500 в Дубае Даниил Медведев вышел в полуфинал, обыграв испанца Алехандро Давидовича-Фокину.
Медведеву понадобилось менее полутора часов, чтобы обыграть 24-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:3.
Россиянин сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов.
За выход в финал Медведев сыграет с французом Уго Умбером (18-й в рейтинге) или поляком Хубертом Хуркачем (8-й).
В другом полуфинале сыграют Андрей Рублев и представитель Казахстана Александр Бублик.
Призовой фонд турнира в Дубае превышает $2,9 млн.
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