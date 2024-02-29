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Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа американца

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае после отказа американца Корды
Себастьян Корда досрочно завершил матч против Андрея Рублева во втором сете. За выход в финал россиянин сыграет с Александром Бубликом из Казахстана
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал полуфиналистом крупного турнира в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

В четвертьфинале Рублев встречался с американцем Себастьяном Кордой (33-й в рейтинге). Во втором сете при счете 6:4, 4:3 в пользу россиянина Корда отказался продолжать матч.

Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Рублев выиграл у Корды все четыре матча за карьеру.

В полуфинале Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (23-й).

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса
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Даниил Медведев

Позднее в четверг свой четвертьфинальный матч в Дубае проведет Даниил Медведев, соперником которого будет испанец Алехандро Давидович Фокина (24-й).

В прошлом году в Дубае Медведев обыграл Рублева в финале.

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Теги
Анна Сатдинова
Андрей Рублев (теннисист) теннис ATP
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