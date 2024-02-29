Рублев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае после отказа американца Корды

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа американца

Себастьян Корда досрочно завершил матч против Андрея Рублева во втором сете. За выход в финал россиянин сыграет с Александром Бубликом из Казахстана

Андрей Рублев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал полуфиналистом крупного турнира в Дубае с призовым фондом $2,9 млн.

В четвертьфинале Рублев встречался с американцем Себастьяном Кордой (33-й в рейтинге). Во втором сете при счете 6:4, 4:3 в пользу россиянина Корда отказался продолжать матч.

Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Рублев выиграл у Корды все четыре матча за карьеру.

В полуфинале Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (23-й).

Позднее в четверг свой четвертьфинальный матч в Дубае проведет Даниил Медведев, соперником которого будет испанец Алехандро Давидович Фокина (24-й).

В прошлом году в Дубае Медведев обыграл Рублева в финале.