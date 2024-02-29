ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске
Главному тренеру юниорской сборной России Александру Титову запретили полгода работать с национальными командами после демонстративного отказа хоккеистов от наград на проигранном белорусам «Кубке будущего» в Минске. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации хоккея России.
Вратаря Петра Андреянова, а также форвардов Егора Сурина и Вадима Дудорова отстранили на три игры сборной и установили шестимесячный испытательный срок.
Сборная России U18 10 февраля проиграла молодежной сборной Белоруссии в финале «Кубка будущего» со счетом 5:6 в овертайме. Недовольные судейством российские хоккеисты в знак протеста отказались забирать призы от организаторов, но пожали руки соперникам и прослушали белорусский гимн.
ФХР 12 февраля осудила поведение игроков и опубликовала их заявление, в котором они выразили сожаление и объяснили свой поступок эмоциями.
Титов говорил, что не давал хоккеистам указание не брать призы, а судейство было «обычным».
Сурин и Дудоров играют в «Локо» (система ярославского «Локомотива»), Андреянов — вратарь «Красной Армии» (ЦСКА) в МХЛ.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований IIHF.
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