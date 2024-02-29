 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске

ФХР дисквалифицировала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске
В феврале российские юниоры проиграли белорусской молодежке на «Кубке будущего» в Минске и в знак протеста против судейства оставили на льду призы. Тренера отстранили на полгода, игроков — на три матча с испытательным сроком

Главному тренеру юниорской сборной России Александру Титову запретили полгода работать с национальными командами после демонстративного отказа хоккеистов от наград на проигранном белорусам «Кубке будущего» в Минске. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации хоккея России.

Вратаря Петра Андреянова, а также форвардов Егора Сурина и Вадима Дудорова отстранили на три игры сборной и установили шестимесячный испытательный срок.

Сборная России U18 10 февраля проиграла молодежной сборной Белоруссии в финале «Кубка будущего» со счетом 5:6 в овертайме. Недовольные судейством российские хоккеисты в знак протеста отказались забирать призы от организаторов, но пожали руки соперникам и прослушали белорусский гимн.

ФХР осудила отказ юниорской сборной от призов после проигрыша белорусам
Спорт
Фото:Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии

ФХР 12 февраля осудила поведение игроков и опубликовала их заявление, в котором они выразили сожаление и объяснили свой поступок эмоциями.

Титов говорил, что не давал хоккеистам указание не брать призы, а судейство было «обычным».

Сурин и Дудоров играют в «Локо» (система ярославского «Локомотива»), Андреянов — вратарь «Красной Армии» (ЦСКА) в МХЛ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований IIHF.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ФХР сборная России по хоккею Белоруссия
Материалы по теме
Российские хоккеисты объяснили эмоциями отказ от призов турнира в Минске
Спорт
В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Bloomberg узнал, что в Киеве опасаются прорыва обороны ВСУ к лету Политика, 18:20
ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске Спорт, 18:20
Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине Политика, 18:18
«Женщина мне не указ!»: как неосознанные обиды влияют на человека Pro, 18:11
В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина Общество, 18:06
Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой Спорт, 18:04
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 18:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео Политика, 17:57
Десятки компаний в России выйдут на IPO: что происходит и на кого ставить Pro, 17:54
Погба заявил, что шокирован дисквалификацией и оспорит ее в CAS Спорт, 17:53
Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами Дискуссионный клуб, 17:48
Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов Политика, 17:44
Как можно вложить 100 тыс. руб. в криптовалюты. Список вариантов Крипто, 17:40
Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург Общество, 17:37