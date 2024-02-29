ФХР дисквалифицировала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске

ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске

В феврале российские юниоры проиграли белорусской молодежке на «Кубке будущего» в Минске и в знак протеста против судейства оставили на льду призы. Тренера отстранили на полгода, игроков — на три матча с испытательным сроком

Главному тренеру юниорской сборной России Александру Титову запретили полгода работать с национальными командами после демонстративного отказа хоккеистов от наград на проигранном белорусам «Кубке будущего» в Минске. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации хоккея России.

Вратаря Петра Андреянова, а также форвардов Егора Сурина и Вадима Дудорова отстранили на три игры сборной и установили шестимесячный испытательный срок.

Сборная России U18 10 февраля проиграла молодежной сборной Белоруссии в финале «Кубка будущего» со счетом 5:6 в овертайме. Недовольные судейством российские хоккеисты в знак протеста отказались забирать призы от организаторов, но пожали руки соперникам и прослушали белорусский гимн.

ФХР 12 февраля осудила поведение игроков и опубликовала их заявление, в котором они выразили сожаление и объяснили свой поступок эмоциями.

Титов говорил, что не давал хоккеистам указание не брать призы, а судейство было «обычным».

Сурин и Дудоров играют в «Локо» (система ярославского «Локомотива»), Андреянов — вратарь «Красной Армии» (ЦСКА) в МХЛ.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований IIHF.