ФХР осудила отказ юниорской сборной от призов после проигрыша белорусам
Федерация хоккея России (ФХР) выразила озабоченность эпизодом с отказом трех игроков юниорской сборной от индивидуальных призов «Кубка будущего» после проигрыша белорусам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФХР.
Сборная России U18 10 февраля уступила молодежной сборной Белоруссии в финале «Кубка будущего» со счетом 5:6 в овертайме. После игры хоккеисты оставили на льду три индивидуальных приза и командный.
В ФХР заявили, что изучают все обстоятельства, которые привели к этому «недоразумению», при этом в организации отметили, что все остальные послематчевые процедуры были соблюдены: игроки пожали руки соперникам и прослушали белорусский гимн.
«ФХР не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — отметили в пресс-службе.
Как писал «Чемпионат», судьи отказали российскому голкиперу Петру Андреянову в видеопросмотре, а перед этим не наказали белорусов за подножку.
Сенатор и экс-глава белорусской федерации Дмитрий Басков призвал россиян научиться проигрывать, а также заявил, что такое поведение «противоречит дружбе между странами».
Тренер юниорской сборной Александр Титов заявлял, что установки оставить призы хоккеистам не давал, а судейство было «обычным, ничего нового для домашнего турнира».
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе