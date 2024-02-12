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ФХР осудила отказ юниорской сборной от призов после проигрыша белорусам

ФХР: не приветствуем поведение игроков, отказавшихся от призов из-за судейства
Российские юниоры, недовольные судейством в проигранном финале «Кубка будущего», оставили на льду призы. ФХР заявила, что не приветствует такое поведение, и отметила, что игроки все же пожали руки белорусам и послушали их гимн
Фото: Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии
Фото: Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии

Федерация хоккея России (ФХР) выразила озабоченность эпизодом с отказом трех игроков юниорской сборной от индивидуальных призов «Кубка будущего» после проигрыша белорусам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФХР.

Сборная России U18 10 февраля уступила молодежной сборной Белоруссии в финале «Кубка будущего» со счетом 5:6 в овертайме. После игры хоккеисты оставили на льду три индивидуальных приза и командный.

В ФХР заявили, что изучают все обстоятельства, которые привели к этому «недоразумению», при этом в организации отметили, что все остальные послематчевые процедуры были соблюдены: игроки пожали руки соперникам и прослушали белорусский гимн.

«ФХР не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — отметили в пресс-службе.

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Фото:Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии

Как писал «Чемпионат», судьи отказали российскому голкиперу Петру Андреянову в видеопросмотре, а перед этим не наказали белорусов за подножку.

Сенатор и экс-глава белорусской федерации Дмитрий Басков призвал россиян научиться проигрывать, а также заявил, что такое поведение «противоречит дружбе между странами».

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Тренер юниорской сборной Александр Титов заявлял, что установки оставить призы хоккеистам не давал, а судейство было «обычным, ничего нового для домашнего турнира».

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