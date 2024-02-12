Российские хоккеисты объяснили эмоциями отказ от призов турнира в Минске

В юниорской сборной России по хоккею выразили сожаление из-за скандала с призами

Юниорская сборная России оставила на льду призы после проигрыша белорусам в финале «Кубка будущего». Хоккеисты заявили, что судейство им показалось неоднозначным, но они ценят возможность играть международные матчи с белорусами

Вадим Дудоров (справа) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хоккеисты юниорской сборной России (до 18 лет) Егор Сурин, Вадим Дудоров, Петр Андреянов выразили сожаление в связи с тем, что их отказ от призов «Кубка будущего» в Минске был расценен как неуважение. Заявление игроков РБК предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Турнир с участием сборных России U18 и U17, а также белорусской и казахстанской молодежных сборных (до 20 лет) прошел в Минске. Второй год подряд его выиграли хозяева, которые в овертайме обыграли сборную России U18 со счетом 6:5. Российские игроки после этого оставили на льду командный и три индивидуальных приза.

«Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи», — заявили хоккеисты.

Они отметили, что с большим уважением относимся к сопернику и принимающей стороне, а также что ценят возможность играть международные матчи с белорусами и казахстанцами.

ФХР назвала ситуацию с призами недоразумением. Главный тренер юниорской команды Александр Титов оценивал судейство как обычное для матча, в котором играют хозяева турнира.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров международной федерации (IIHF) с начала военной операции на Украине и играют между собой или с командой Казахстана.

Форварды Сурин и Дудоров играют в «Локо» (система ярославского «Локомотива»), Андреянов — вратарь «Красной Армии» (ЦСКА) в МХЛ.