Россиянин побил соперника в НХЛ в отместку за прием против Проворова
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил драку с канадским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлле, который толкнул на борт другого россиянина — Ивана Проворова.
Матч прошел в Нью-Йорке и завершился победой хозяев со счетом 4:1.
В концовке третьего периода Кайлле дважды за 15 секунд провел силовые приемы против Проворова. После второго российский защитник упал, а Воронков подъехал к канадцу и успел нанести ему несколько ударов, после чего хоккеистов разняли арбитры.
Кайлле и Воронков получили по пять минут штрафа за драку.
В этом матче другой россиянин — Артемий Панарин («Рейнджерс») — забил два гола и сделал результативную передачу.
Воронков стал игроком «Коламбуса» в мае 2023-го, Проворов — в июне.
«Коламбус» занимает последнее место в Восточной конференции. В феврале клуб уволил финна Ярмо Кекяляйнен, который был генеральным менеджером в течение 11 лет.
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