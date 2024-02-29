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Россиянин побил соперника в НХЛ в отместку за прием против Проворова

Воронков побил игрока «Рейнджерс» в отместку за силовой прием против Проворова
Форвард «Рейнджерс» Уилл Кайлле уронил на лед российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова. За это Дмитрий Воронков несколько раз ударил канадца, обоим дали по пять минут штрафа
Дмитрий Воронков
Дмитрий Воронков (Фото: Russell LaBounty / USA Today Sports)

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил драку с канадским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлле, который толкнул на борт другого россиянина — Ивана Проворова.

Матч прошел в Нью-Йорке и завершился победой хозяев со счетом 4:1.

В концовке третьего периода Кайлле дважды за 15 секунд провел силовые приемы против Проворова. После второго российский защитник упал, а Воронков подъехал к канадцу и успел нанести ему несколько ударов, после чего хоккеистов разняли арбитры.

Кайлле и Воронков получили по пять минут штрафа за драку.

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В этом матче другой россиянин — Артемий Панарин («Рейнджерс») — забил два гола и сделал результативную передачу.

Воронков стал игроком «Коламбуса» в мае 2023-го, Проворов — в июне.

«Коламбус» занимает последнее место в Восточной конференции. В феврале клуб уволил финна Ярмо Кекяляйнен, который был генеральным менеджером в течение 11 лет.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков
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