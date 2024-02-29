 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Панарин вторым из россиян достиг 80 очков в этом сезоне НХЛ

Артемий Панарин вторым из россиян достиг 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Панарин в четвертый раз достиг отметки в 80 очков в составе «Рейнджерс». По этому показателю он занимает второе место после канадца Марка Мессье — 5 сезонов
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Артемий Панарин (28-я и 60-я минуты), Адам Фокс (35) и Крис Крайдер (60). У гостей гол на счету Коула Силлинджера (44).

Панарин также отметился голевой передач и был признан лучшим игроком матча.

Панарин в четвертый раз достиг отметки в 80 очков в составе «Рейнджерс». По этому показателю он занимает второе место после канадца Марка Мессье — 5 сезонов.

Россиянин стал восьмым незадрафтованным игроком, который не менее шести раз набрал 80 очков за регулярный чемпионат. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (17) и Филу Эспозито (11), Петеру Штястны из Чехословакии, канадцу Адаму Оутсу (по 8), американцу Джо Маллену (7), канадцам Бобби Орру и Мартину Сент-Луису (по 6).

На данный момент на счету Панарина 82 очка (35 голов + 47 передач). В нынешнем сезоне из россиян только форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров достиг 80 очков. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата со 103 очками (38+65) в активе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Артемий Панарин Никита Кучеров НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Бобровский догнал Гашека по числу побед в НХЛ среди европейских вратарей
Спорт
НХЛ лишила Овечкина голевой передачи в матче против «Детройта»
Спорт
Овечкин накричал на судью во время матча НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 10:44
Сальдо назвал условие возвращения останков Потемкина в Херсон Политика, 10:42
Путин отметил вклад Рыжкова в решение важнейших задач перед страной Политика, 10:42
Как Москва пришла к цифровой онкологической помощи и что это дает Город, 10:40
Количество Ethereum на биржах сократилось. Что это значит для альткоинов Крипто, 10:38
Аналитики назвали десятку районов Москвы с самым дешевым жильем Недвижимость, 10:32
В регионах России зафиксировали нехватку вакцины от кори Общество, 10:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Панарин вторым из россиян достиг 80 очков в этом сезоне НХЛ Спорт, 10:25
Курс доллара опустился ниже ₽91 впервые с 12 февраля Инвестиции, 10:18
Умерла мать актрисы из сериала «Деффчонки» Дарья Гончарова Общество, 10:13
Двое российских бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства Политика, 10:06
Российские Су-25 поразили бронетехнику ВСУ на донецком направлении Политика, 10:03
Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест Спорт, 10:00
АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка Финансы, 09:49