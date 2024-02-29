Панарин вторым из россиян достиг 80 очков в этом сезоне НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Артемий Панарин (28-я и 60-я минуты), Адам Фокс (35) и Крис Крайдер (60). У гостей гол на счету Коула Силлинджера (44).
Панарин также отметился голевой передач и был признан лучшим игроком матча.
Панарин в четвертый раз достиг отметки в 80 очков в составе «Рейнджерс». По этому показателю он занимает второе место после канадца Марка Мессье — 5 сезонов.
Россиянин стал восьмым незадрафтованным игроком, который не менее шести раз набрал 80 очков за регулярный чемпионат. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (17) и Филу Эспозито (11), Петеру Штястны из Чехословакии, канадцу Адаму Оутсу (по 8), американцу Джо Маллену (7), канадцам Бобби Орру и Мартину Сент-Луису (по 6).
На данный момент на счету Панарина 82 очка (35 голов + 47 передач). В нынешнем сезоне из россиян только форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров достиг 80 очков. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата со 103 очками (38+65) в активе.
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