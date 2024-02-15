Клуб Проворова уволил первого генерального менеджера в НХЛ из Европы
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» объявил об отставке финна Ярмо Кекяляйнена с поста генерального менеджера.
В этом сезоне «Коламбус» занимает последнее место в Восточной конференции, выиграв только 16 из 52 матчей.
Кекяляйнен занял пост в феврале 2013 года, став первым представителем Европы на такой должности в НХЛ. С тех пор «Коламбус» пять раз играл в плей-офф НХЛ и провел четыре самых результативных сезона в лиге (по проценту набранных очков).
Кекяляйнену 57 лет, в НХЛ он играл за «Бостон Брюинз» и «Оттаву Сенаторз» в начале 1990-х. После окончания карьеры занимал различные должности в клубах Финляндии и НХЛ, был помощником генменеджера сборной Финляндии во время победной Олимпиады в Пекине.
В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.
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