Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест
Федерация футбола Саудовской Аравии дисквалифицировала португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на один матч за неприличный жест во время матча. Об этом сообщают португальское издание A Bola и французская газета L'Equipe.
«Аль-Наср» 25 февраля в гостях обыграл «Аль-Шабаб» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:2. Роналду открыл счет голом с пенальти. После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха.
Роналду на слушании дисциплинарного комитета Федерации футбола Саудовской Аравии назвал движения рукой у паха перед болельщиком соперника «выражением силы и победы».
«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду.
Ранее в феврале Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника. Таким образом Роналду ответил фанатам соперника, скандировавшим фамилию Месси.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.
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