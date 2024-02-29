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Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест

В Саудовской Аравии дисквалифицировали Роналду на матч за непристойный жест
Роналду в ответ на скандирование фанатами «Месси! Месси!» повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха. Роналду назвал этот жест «выражением силы и победы». «Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Федерация футбола Саудовской Аравии дисквалифицировала португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на один матч за неприличный жест во время матча. Об этом сообщают португальское издание A Bola и французская газета L'Equipe.

«Аль-Наср» 25 февраля в гостях обыграл «Аль-Шабаб» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:2. Роналду открыл счет голом с пенальти. После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха.

Роналду на слушании дисциплинарного комитета Федерации футбола Саудовской Аравии назвал движения рукой у паха перед болельщиком соперника «выражением силы и победы».

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — сказал Роналду.

Ранее в феврале Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника. Таким образом Роналду ответил фанатам соперника, скандировавшим фамилию Месси.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.

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Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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