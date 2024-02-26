В Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду

После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал процедуру расследования эпизода с неприличным жестом португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду болельщикам «Аль-Шабаба». Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.

«Аль-Наср» 25 февраля в гостях обыграл «Аль-Шабаб» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:2. Роналду открыл счет голом с пенальти.

После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха.

Ранее в феврале Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника. Таким образом Роналду ответил фанатам соперника, скандировавшим фамилию Месси.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.