В Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал процедуру расследования эпизода с неприличным жестом португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду болельщикам «Аль-Шабаба». Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.
«Аль-Наср» 25 февраля в гостях обыграл «Аль-Шабаб» в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:2. Роналду открыл счет голом с пенальти.
После матча болельщики начали скандировать фамилию Месси. В ответ Роналду повернулся к ним и несколько раз помахал рукой в области паха.
Ранее в феврале Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника. Таким образом Роналду ответил фанатам соперника, скандировавшим фамилию Месси.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.
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