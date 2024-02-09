Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника
Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду был очень недоволен поражением своего клуба в товарищеском матче за Кубок Эр-Рияда от «Аль-Хиляля».
Встреча завершилась со счетом 0:2. Как сообщает Marca, когда после игры португалец уходил с поля в раздевалку, несколько фанатов «Аль-Хиляля» бросили в него шарфы с символикой своего клуба. Роналду поднял один из этих шарфов, засунул в шорты и выбросил обратно.
Во время матча фанаты «Аль-Хиляля» регулярного скандировали имя аргентинца Лионеля Месси, когда Роналду касался мяча. Португалец даже один раз им ответил, заявив: «Я Криштиану, а не Месси».
Роналду провел первый матч после того, как восстановился от травмы. Португалец отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Роналду, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, в прошлом году забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.
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