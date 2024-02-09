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Роналду после поражения засунул в трусы шарф с символикой соперника

Криштиану Роналду засунул в трусы шарф с символикой соперника после поражения
«Ан-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче за Кубок Эр-Рияда со счетом 0:2. После игры по пути в подтрибунное помещение португалец подобрал один из брошенных ему шарфов соперника, засунул себе в шорты и выбросил обратно
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду был очень недоволен поражением своего клуба в товарищеском матче за Кубок Эр-Рияда от «Аль-Хиляля».

Встреча завершилась со счетом 0:2. Как сообщает Marca, когда после игры португалец уходил с поля в раздевалку, несколько фанатов «Аль-Хиляля» бросили в него шарфы с символикой своего клуба. Роналду поднял один из этих шарфов, засунул в шорты и выбросил обратно.

Во время матча фанаты «Аль-Хиляля» регулярного скандировали имя аргентинца Лионеля Месси, когда Роналду касался мяча. Португалец даже один раз им ответил, заявив: «Я Криштиану, а не Месси».

Роналду провел первый матч после того, как восстановился от травмы. Португалец отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Роналду, которому 5 февраля исполнилось 39 лет, в прошлом году забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.

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Футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Ан-Наср
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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