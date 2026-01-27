 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК допустил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов

МОК допустил на Олимпиаду двух российских горнолыжников и двух саночников
Сюжет
Олимпиада-2026
Приглашения выступить на Играх получили горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Павел Репилов и Дарья Олесик
Павел Репилов
Павел Репилов (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) направил российским горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову, а также саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик приглашение выступить на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Для участия в Играх им нужно принять приглашение.

Для поездки на Игры россияне должны пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиады (2017, 2019), на Олимпиаде в Пекине она была 20-й в скоростном спуске, 18-й — в супергиганте, 27-й — в гигантском слаломе, 10-й — в комбинации и 11-й — в командном турнире. 29-летний Ефимов — чемпион Универсиады-2019, бронзовый призер Универсиады-2017, на чемпионате мира-2021 он занял 16-е место в слаломе.

В каких видах россиян допустили на зимнюю Олимпиаду 2026 года
Спорт
Фото:Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

21-летняя Олесик является чемпионкой России (2024), 24-летний Репилов — трехкратный чемпион России (2022, 2023), чемпион Юношеских олимпийских игр (2020).

На данный момент приглашения выступить на Играх в Италии получили и приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее говорил, что в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК) горнолыжники санный спорт Павел Репилов Дарья Олесик Юлия Плешкова Семен Ефимов
