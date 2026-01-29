Чешский клуб вернет деньги за билеты после разгрома в Лиге чемпионов

«Славия» вернет деньги за билеты после разгрома от «Пафоса» в Лиге чемпионов

«Славия» проиграла «Пафосу» в гостях со счетом 1:4. В пражском клубе заявили, что не должны так играть и что вернут деньги за билеты на матч приехавшим на Кипр фанатам

Фото: imago / Global Look Press

Пражская «Славия» принесла извинения за разгромное поражение в Лиге чемпионов УЕФА от «Пафоса» и пообещала вернуть приехавшим на Кипр фанатам деньги за билеты на игру. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

Матч прошел 28 января и завершился разгромом чешской команды со счетом 1:4. Оба клуба не вышли в плей-офф, при этом «Славия» не выиграла ни одного из восьми матчей на общем этапе.

«Славия» не может так выступать, особенно в Лиге чемпионов. Мы вернем стоимость билетов всем болельщикам, которые прилетели на Кипр, чтобы поддержать нас», — заявили в клубе.

Для «Славии» матч на Кипре уже не имел турнирного значения. «Пафос» до последнего имел шансы на плей-офф, но уступил путевку по дополнительным показателям «Бенфике», у которой «Реалу» забил украинский вратарь Анатолий Трубин на 98-й минуте.

«Славия» лидирует в чемпионате Чехии после 19 туров с отрывом в семь очков от «Спарты».

На прошлой неделе футболисты «Манчестер Сити» пообещали компенсировать болельщикам стоимость билетов на гостевой матч Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимта» (1:3).