«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии

«Манчестер Сити» в гостях проиграл норвежскому «Будё-Глимт» со счетом 1:3

ФК «Манчестер Сити» (Фото: Martin Ole Wold / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» компенсируют болельщикам стоимость билетов на гостевой матч общего этапа Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт». Об этом Би-би-си от имени всей команды сообщил капитан английского клуба Бернарду Силва и его заместители Рубен Диаш, Родри и Эрлинг Холанд.

«Мы знаем, чем жертвуют наши болельщики, когда путешествуют по миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное <...> Возмещение стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Будё, — это минимум, что мы можем сделать», — говорится в обращении.

Игроки «Манчестер Сити» возместят билеты 374 болельщикам. Стоимость одного билета составляет £25, всего футболисты соберут около £9357.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Он проходил в норвежском городе Будё, который находится за полярным кругом.

«Будё-Глимт» не играл на турнирах почти полтора месяца. Последний матч команда сыграла 10 декабря с «Боруссией».

Ворота норвежцев защищал российский вратарь Никита Хайкин, который в ноябре 2025 года заявил о желании сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026.

На текущий момент «Манчестер Сити» идет на седьмом месте турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА. После семи игр на счету клуба 13 очков. Следующий матч в рамках турнира команда сыграет 28 января с турецким «Галатасараем».