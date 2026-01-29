Украинский вратарь Трубин забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

Анатолий Трубин забил мяч на 98-й минуте матча с «Реалом». Благодаря этому голу «Бенфика» вошла в зону плей-офф, обойдя французский «Марсель» за счет разницы забитых и пропущенных.

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин после победного гола в ворота «Реала» (Фото: Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images)

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин на последних секундах домашнего матча Лиги чемпионов забил гол мадридскому «Реалу» и вывел свой клуб в 1/16 финала.

Турбин забил гол на 98-й минуте.

«Бенфика» победила «Реал» со счетом 4:2 в домашнем матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов. Благодаря голу Трубина лиссабонский клуб поднялся на последнее место зоны плей-офф Лиги чемпионов, обойдя французский «Марсель» за счет разницы забитых и пропущенных.

«Бенфику» тренирует Жозе Моуринью. Португалец впервые в карьере обыграл «Реал», который ранее тоже тренировал. Под его руководством в «Реале» играл Альваро Арбелоа — нынешний наставник мадридского клуба.

Всего в плей-офф пробились 24 команды из 36. Команды из топ-8 автоматически квалифицировались в 1/8 финала. «Реал» из-за поражения вылетел из топ-8 и начнет плей-офф с 1/16 финала.