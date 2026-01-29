Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин на последних секундах домашнего матча Лиги чемпионов забил гол мадридскому «Реалу» и вывел свой клуб в 1/16 финала.
Турбин забил гол на 98-й минуте.
«Бенфика» победила «Реал» со счетом 4:2 в домашнем матче заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов. Благодаря голу Трубина лиссабонский клуб поднялся на последнее место зоны плей-офф Лиги чемпионов, обойдя французский «Марсель» за счет разницы забитых и пропущенных.
«Бенфику» тренирует Жозе Моуринью. Португалец впервые в карьере обыграл «Реал», который ранее тоже тренировал. Под его руководством в «Реале» играл Альваро Арбелоа — нынешний наставник мадридского клуба.
Всего в плей-офф пробились 24 команды из 36. Команды из топ-8 автоматически квалифицировались в 1/8 финала. «Реал» из-за поражения вылетел из топ-8 и начнет плей-офф с 1/16 финала.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля