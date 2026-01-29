Власти объяснили лишение вице-чемпионки мира Клишиной квартиры в Твери

Клишина ранее пожаловалась, что лишилась квартиры в Твери, которую хотела перевести в собственность. В Минимущества заявили, что прыгунья получила квартиру в пользование как член сборной, но утратила статус в 2022-м

Дарья Клишина на ЧМ-2017 (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Утрата легкоатлеткой Дарьей Клишиной статуса члена сборной России стала основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, которую ей предоставили в Твери в 2011 году, сообщили РБК в Минимущества Тверской области.

Вице-чемпионка мира 2017 года в прыжках в длину, которая в 2013-м переехала в США, накануне заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что у нее изъяли квартиру в Твери и передали ее военному. Спортсменка отметила, что рассчитывала перевести жилье в собственность, но в итоге осталась без него.



В региональном Минимущества уточнили, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 кв.м. в Заволжском районе Твери, Клишина получила ее в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике, но утратила этот статус в 2022-м.

«В связи с тем, что Дарья Клишина не освободила помещение после соответствующего уведомления, дело рассматривалось в судебном порядке. Решением Заволжского районного суда Твери от 09.10.2024 года требования Минимущества были удовлетворены. Апелляционная инстанция, куда обращалась Дарья Клишина, оставила решение без изменений. В мае 2025 года пользование квартирой прекратилось, представитель спортсменки добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта», — сообщили в ведомстве.

В Минимущества также указали, что работа по актуализации информации об основаниях для проживания нанимателей в квартирах, находящихся в госсобственности, проводится ежегодно. Если бы договор с Клишиной не расторгли, это было бы квалифицировано как бездействие органа власти и являлось бы нарушением законодательства.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка Универсиады-2013.