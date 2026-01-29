Власти объяснили лишение вице-чемпионки мира Клишиной квартиры в Твери
Утрата легкоатлеткой Дарьей Клишиной статуса члена сборной России стала основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, которую ей предоставили в Твери в 2011 году, сообщили РБК в Минимущества Тверской области.
Вице-чемпионка мира 2017 года в прыжках в длину, которая в 2013-м переехала в США, накануне заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что у нее изъяли квартиру в Твери и передали ее военному. Спортсменка отметила, что рассчитывала перевести жилье в собственность, но в итоге осталась без него.
В региональном Минимущества уточнили, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 кв.м. в Заволжском районе Твери, Клишина получила ее в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике, но утратила этот статус в 2022-м.
«В связи с тем, что Дарья Клишина не освободила помещение после соответствующего уведомления, дело рассматривалось в судебном порядке. Решением Заволжского районного суда Твери от 09.10.2024 года требования Минимущества были удовлетворены. Апелляционная инстанция, куда обращалась Дарья Клишина, оставила решение без изменений. В мае 2025 года пользование квартирой прекратилось, представитель спортсменки добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта», — сообщили в ведомстве.
В Минимущества также указали, что работа по актуализации информации об основаниях для проживания нанимателей в квартирах, находящихся в госсобственности, проводится ежегодно. Если бы договор с Клишиной не расторгли, это было бы квалифицировано как бездействие органа власти и являлось бы нарушением законодательства.
Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка Универсиады-2013.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля