У российской легкоатлетки Клишиной отобрали подаренную властями квартиру

По словам спортсменки, ее выписали, а квартиру передали военнослужащему

Дарья Клишина (Фото: Wang Lili / Zuma / TASS)

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила об изъятии у нее квартиры, предоставленной властями Тверской области.

Как она рассказала в интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале, жилье было изъято, а она сама выписана, после чего ключи передали военному.

«В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это было единственное место, где я прописана. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет», — сообщила Клишина.

По словам спортсменки, все, с кем она консультировалась, заверили, что недвижимость перейдет в ее собственность. В 2025 году ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Конкретного получателя она не знает. В качестве причины ей назвали необходимость быть действующей спортсменкой для оформления собственности.

«Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность», — рассказала Клишина.

Клишина — уроженка Твери, с 2013 года она проживает и тренируется в США. Она является чемпионкой Европы 2011 и 2013 годов, серебряным призером чемпионата мира 2017 года. В 2016 году Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где заняла девятое место.