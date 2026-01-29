С клуба Слуцкого сняли десять очков в чемпионате Китая
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, был оштрафован на десять очков в предстоящем сезоне чемпионата Китая из-за антикоррупционного расследования. Об этом сообщил Global Times со ссылкой на CCTV News.
«Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» получили штраф в десять очков и ¥1 млн (около $143,8 тыс.). Всего были оштрафованы 13 китайских клубов, но ни одна команда не была переведена в низшую лигу.
Конкретная причина претензий не называется.
По данным источника, 73 человека получили пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом. Среди них — экс-президент Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сюйюань, в 2024 году приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те.
В 2024 году CFA объявила, что 43 человека были пожизненно лишены права участвовать в футбольной деятельности из-за азартных игр и договорных матчей.
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля