Спорт⁠,
0

С клуба Слуцкого сняли десять очков в чемпионате Китая

С «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков из-за антикоррупционного расследования
Всего в рамках антикоррупционного расследования были оштрафованы 13 китайских клубов, 73 человека получили пожизненный запрет на футбольную деятельность
ФК &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo;
ФК «Шанхай Шэньхуа» (Фото: Yuichi Masuda / Getty Images)

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, был оштрафован на десять очков в предстоящем сезоне чемпионата Китая из-за антикоррупционного расследования. Об этом сообщил Global Times со ссылкой на CCTV News.

«Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» получили штраф в десять очков и ¥1 млн (около $143,8 тыс.). Всего были оштрафованы 13 китайских клубов, но ни одна команда не была переведена в низшую лигу.

Конкретная причина претензий не называется.

По данным источника, 73 человека получили пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом. Среди них — экс-президент Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сюйюань, в 2024 году приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те.

В 2024 году CFA объявила, что 43 человека были пожизненно лишены права участвовать в футбольной деятельности из-за азартных игр и договорных матчей.

«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа антикоррупционная деятельность
