 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,28 x 3,5 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,25 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,65 x 3,3 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2,05 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,43 x 4,9 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

«Шанхай» Слуцкого завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте

«Шанхай Шэньхуа» в последнем туре разгромил «Тяньцзинь», но этого не хватило, чтобы опередить «Шанхай Порт». Команда Слуцкого второй сезон подряд завоевала серебряные медали
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 3:1 в гостевом матче последнего, 30-го тура чемпионата Китая и заняли второе место в турнирной таблице.

В составе победителей голы забили Луис Нлаво (12-я минута), У Си (45+8, с пенальти) и Андре (77). У проигравших отличился Сыжун Ли (90+1).

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, набрал 64 очка и завершил сезон чемпионата Китая на второй строчке. Чемпионом снова стал «Шанхай Порт» (66 очков), победивший в последнем туре «Далянь Инбо» (1:0).

«Шанхай Шэньхуа» второй год подряд занял второе место в чемпионате Китая. В прошлом сезоне команда Слуцкого лидировала перед предпоследним туром, но потеряла очки в матче с «Шэньчжэнем» (2:2) и позволила «Шанхай Порт» выйти вперед.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, в нынешнем команда Слуцкого также завоевала Суперкубок.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
Материалы по теме
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае после отъезда из России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:55 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:55
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Хоккейный «Спартак» отказался от голкипера Николаева Спорт, 12:52
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 12:38
Российские военные взяли под контроль два села в Запорожье и ДНР Политика, 12:33
Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Шанхай» Слуцкого завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте Спорт, 12:29
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины Политика, 12:28
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:27
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Умерла итальянская певица Орнелла Ванони Общество, 12:19
Bloomberg узнал о попытке европейцев переписать план США до дедлайна Политика, 12:16
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:08