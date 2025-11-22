«Шанхай» Слуцкого завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте

«Шанхай Шэньхуа» в последнем туре разгромил «Тяньцзинь», но этого не хватило, чтобы опередить «Шанхай Порт». Команда Слуцкого второй сезон подряд завоевала серебряные медали

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 3:1 в гостевом матче последнего, 30-го тура чемпионата Китая и заняли второе место в турнирной таблице.

В составе победителей голы забили Луис Нлаво (12-я минута), У Си (45+8, с пенальти) и Андре (77). У проигравших отличился Сыжун Ли (90+1).

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, набрал 64 очка и завершил сезон чемпионата Китая на второй строчке. Чемпионом снова стал «Шанхай Порт» (66 очков), победивший в последнем туре «Далянь Инбо» (1:0).

«Шанхай Шэньхуа» второй год подряд занял второе место в чемпионате Китая. В прошлом сезоне команда Слуцкого лидировала перед предпоследним туром, но потеряла очки в матче с «Шэньчжэнем» (2:2) и позволила «Шанхай Порт» выйти вперед.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, в нынешнем команда Слуцкого также завоевала Суперкубок.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.