Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин сломал ребро в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Об этом журналистам рассказал главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.
«У него сломано ребро. Он знал, что будет жесткий удар, но проявил характер и пошел туда [в стык]. Как мы смотрели на видео, он хотел ударить грудью, а соперник попал плечом в область ребер. У нас правильный капитан, он пошел туда, где больно», — цитирует Козлова «Матч ТВ».
Ранее Козлов говорил, что Панин попал в реанимацию.
Встреча состоялась 29 января и завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.
39-летний Панин, капитан «Салавата Юлаева», получил травму в начале первого периода в столкновении с форвардом омичей Джованни Фьоре.
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