Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сломал ребро в матче КХЛ с «Авангардом»

Защитник Григорий Панин получил повреждение в столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фиоре

Григорий Панин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин сломал ребро в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Об этом журналистам рассказал главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

«У него сломано ребро. Он знал, что будет жесткий удар, но проявил характер и пошел туда [в стык]. Как мы смотрели на видео, он хотел ударить грудью, а соперник попал плечом в область ребер. У нас правильный капитан, он пошел туда, где больно», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Ранее Козлов говорил, что Панин попал в реанимацию.

Встреча состоялась 29 января и завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.

39-летний Панин, капитан «Салавата Юлаева», получил травму в начале первого периода в столкновении с форвардом омичей Джованни Фьоре.