Защитник «Салавата» Панин попал в реанимацию после столкновения в матче КХЛ

Хоккеист «Салавата» попал в реанимацию после столкновения в матче КХЛ

Защитник Григорий Панин получил травму в первом периоде встречи с «Авангардом», столкнувшись с форвардом омичей Джованни Фьоре

Григорий Панин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию из-за полученной травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

«У Панина повреждение. Было столкновение, он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что все нормально с ним», — сказал Козлов.

В этом матче Панин провел на льду чуть больше двух минут, покинув лед в первом периоде. Защитник получил травму в столкновении с форвардом омичей Джованни Фьоре.

Встреча состоялась 29 января и завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.

39-летний Панин провел в нынешнем сезоне 49 матчей и набрал 7 (2+5) очков.