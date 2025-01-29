Хоккеист «Салавата» попал в реанимацию после столкновения в матче КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию из-за полученной травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.
«У Панина повреждение. Было столкновение, он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что все нормально с ним», — сказал Козлов.
В этом матче Панин провел на льду чуть больше двух минут, покинув лед в первом периоде. Защитник получил травму в столкновении с форвардом омичей Джованни Фьоре.
Встреча состоялась 29 января и завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2.
39-летний Панин провел в нынешнем сезоне 49 матчей и набрал 7 (2+5) очков.
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