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«Салават Юлаев» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»

Омский клуб уступал 0:3, забросил две шайбы в третьем периоде, но сравнять счет не удалось. Встреча завершилась с результатом 2:4
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (5-я минута), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). У проигравших отличились Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).

Из-за травмы встречу пропускал лидер уфимцев и лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Джош Ливо. Канадец получил повреждение в прошлой игре 27 января после того, как его ударил локтем защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.

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Ранее в нынешнем сезоне «Авангард» дважды проиграл уфимскому клубу при одной победе (2:4, 3:2, 0:4).

«Салават Юлаев» набрал 67 очков в 50 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 53 очками в 49 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 3 февраля примет магнитогорский «Металлург», «Авангард» 31 января дома сыграет с астанинским «Барысом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Авангард
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