«Салават Юлаев» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов (5-я минута), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). У проигравших отличились Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).
Из-за травмы встречу пропускал лидер уфимцев и лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Джош Ливо. Канадец получил повреждение в прошлой игре 27 января после того, как его ударил локтем защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.
Ранее в нынешнем сезоне «Авангард» дважды проиграл уфимскому клубу при одной победе (2:4, 3:2, 0:4).
«Салават Юлаев» набрал 67 очков в 50 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 53 очками в 49 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Салават Юлаев» 3 февраля примет магнитогорский «Металлург», «Авангард» 31 января дома сыграет с астанинским «Барысом».
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