ЦСКА продал сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийского футболиста
Чилийский полузащитник Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло». Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
Футболист сборной Чили вернулся на родину. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составили €1,20 млн.
Мендес последние полгода выступал на правах аренды за «Крылья Советов». После отпуска он не вернулся в расположение самарской команды и «не вышел на связь с клубным руководством».
Мендес перешел в ЦСКА в 2022 году, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Всего за ЦСКА футболист провел 71 матч и забил один гол.
За «Крылья Советов» он провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
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