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ЦСКА продал сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийского футболиста

ЦСКА продал «Коло-Коло» сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийца Мендеса
Арендованный в сентябре у ЦСКА Виктор Мендес ранее не явился на сбор «Крыльев Советов» после отпуска. Теперь футболист сборной Чили вернулся на родину, где будет играть за «Коло-Коло»
Виктор Мендес
Виктор Мендес (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Чилийский полузащитник Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло». Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Футболист сборной Чили вернулся на родину. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составили €1,20 млн.

Мендес последние полгода выступал на правах аренды за «Крылья Советов». После отпуска он не вернулся в расположение самарской команды и «не вышел на связь с клубным руководством».

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Мендес перешел в ЦСКА в 2022 году, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Всего за ЦСКА футболист провел 71 матч и забил один гол.

За «Крылья Советов» он провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Виктор Мендес
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