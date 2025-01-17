Арендованный у ЦСКА футболист сборной Чили не явился на сбор «Крыльев»
Полузащитник сборной Чили Виктор Мендес не явился на тренировочный сбор «Крыльев Советов» перед второй частью чемпионата России. Об этом сообщается в телеграм-канале самарского клуба.
«Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку. <...> На сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено. Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него», — говорится в сообщении.
Мендес перешел в «Крылья Советов» в сентябре прошлого года. Он был взят в аренду у московского ЦСКА до конца сезона 2024/25. Чилиец провел за самарский клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в своем телеграм-канале, что армейцы не ведут никаких переговоров о переходе Мендеса в другую команду. «Мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», — написал Брейдо.
Мендес перешел в ЦСКА в 2022 году, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Его контракт действует до конца сезона 2025/26.
«Крылья Советов» занимают десятое место в РПЛ, набрав 18 очков после 18 туров.
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