Рублев выиграл первый матч после провала на Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье.
Во втором круге Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл американца Кристофера Юбэнкса, 111-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.
Следующим соперником Рублева, который начал турнир во Франции сразу со второго круга, будет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Рублев провел первый матч после провального Australian Open, где он в первом круге сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.
Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.
Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.
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