Рублев победил Юбэнкса из США в первом матче после провального Australian Open

Рублев выиграл первый матч после провала на Australian Open

Российский теннисист во втором круге в Монпелье в двух сетах обыграл американца Кристофера Юбэнкса

Андрей Рублев (Фото: Lui Siu Wai / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье.

Во втором круге Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл американца Кристофера Юбэнкса, 111-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.

Следующим соперником Рублева, который начал турнир во Франции сразу со второго круга, будет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Рублев провел первый матч после провального Australian Open, где он в первом круге сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.