Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге с февраля 2023 года
Даниил Медведев опустился с пятого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рейтинг был обновлен на сайте организации после завершения Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), первого турнира «Большого шлема».
Медведев не защитил очки за прошлогодний финал. Он впервые с 2018 года не смог выйти в третий круг.
В последний раз Медведев находился вне топ-5 в марте 2023 года, а ниже шестого места — в феврале.
Свое положение в рейтинге ухудшили и остальные россияне из топ-100. Андрей Рублев опустился с 9-го на рекордно низкое с августа 2022 года 10-е место, Карен Хачанов — с 19-го на 20-е, Роман Сафиуллин — с 63-го на 68-е. А из топ-100 вылетел Павел Котов, который теперь занимает 105-ю строчку. Впервые с 2018 года вторая неделя мужского одиночного разряда на Australian Open прошла без россиян.
Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер (11 830), защитивший титул чемпиона Australian Open. Далее следуют финалист Australian Open Александр Зверев (Германия) и испанец Карлос Алькарас (7010).
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