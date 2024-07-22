Путин поручил создать фонд поддержки спорта за счет отчислений букмекеров

С 2024 года букмекеры перечисляют на развитие спорта 2% выручки. Новый фонд займется поддержкой массового спорта, ОКР и ПКР, а также «новых форматов» международных соревнований

Президент России Владимир Путин поручил до 10 сентября создать фонд дополнительной поддержки спорта, имущество которого будет сформировано в основном за счет целевых отчислений от азартных игр. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фонд будет заниматься поддержкой детско-юношеского и массового спорта, спортшкол, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных федераций, а также реализацией новых форматов международных соревнований и развитием инфраструктуры.

Детско-юношеские спортивные турниры, организованные за счет отчислений от азартных игр, будут включены в перечень официальных физкультурных мероприятий.

Обязательные целевые отчисления от азартных игр были введены в 2017 году. С 1 января 2024 года букмекеры перечисляют 2% выручки от всех заключенных пари.