Причиной дисквалификации футболиста «Синары» стали наркотики

Дисквалификация вратаря «Синары» Ивана Ишкова завершится 8 февраля. Он стал вторым за месяц российским спортсменом, в анализах которого нашли следы наркотиков, после баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова

Иван Ишков (Фото: Официальный сайт МФК «‎Синара»)

Вратарь мини-футбольного клуба «Синара» Иван Ишков был дисквалифицирован на три месяца за обнаруженный в его допинг-пробе карбокси-тетрагидроканнабинол, сообщается на сайте РУСАДА.

25 января РФС сообщил, что 24-летний Ишков был дисквалифицирован с 9 ноября за нарушение антидопинговых правил, но обнаруженное запрещенное вещество не называлось.

Ишков является старшим братом 18-летнего футболиста клуба РПЛ «Урал» Ильи Ишкова, который также ранее играл в «Синаре».

Это второй случай дисквалификации российского спортсмена за следы наркотиков в допинг-пробе, о котором стало известно в январе.

18 января РУСАДА сообщило об отстранении за кокаин бывшего капитана баскетбольного ЦСКА Никиты Курбанова. Его дисквалификация завершилась 19 января, он принес извинения и вернулся к тренировкам в ЦСКА.