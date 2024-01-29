Причиной дисквалификации футболиста «Синары» стали наркотики
Вратарь мини-футбольного клуба «Синара» Иван Ишков был дисквалифицирован на три месяца за обнаруженный в его допинг-пробе карбокси-тетрагидроканнабинол, сообщается на сайте РУСАДА.
25 января РФС сообщил, что 24-летний Ишков был дисквалифицирован с 9 ноября за нарушение антидопинговых правил, но обнаруженное запрещенное вещество не называлось.
Ишков является старшим братом 18-летнего футболиста клуба РПЛ «Урал» Ильи Ишкова, который также ранее играл в «Синаре».
Это второй случай дисквалификации российского спортсмена за следы наркотиков в допинг-пробе, о котором стало известно в январе.
18 января РУСАДА сообщило об отстранении за кокаин бывшего капитана баскетбольного ЦСКА Никиты Курбанова. Его дисквалификация завершилась 19 января, он принес извинения и вернулся к тренировкам в ЦСКА.
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