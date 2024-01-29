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Причиной дисквалификации футболиста «Синары» стали наркотики

РУСАДА: вратаря «Синары» Ишкова дисквалифицировали за каннабиноид
Дисквалификация вратаря «Синары» Ивана Ишкова завершится 8 февраля. Он стал вторым за месяц российским спортсменом, в анализах которого нашли следы наркотиков, после баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова
Иван Ишков
Иван Ишков (Фото: Официальный сайт МФК «‎Синара»)

Вратарь мини-футбольного клуба «Синара» Иван Ишков был дисквалифицирован на три месяца за обнаруженный в его допинг-пробе карбокси-тетрагидроканнабинол, сообщается на сайте РУСАДА.

25 января РФС сообщил, что 24-летний Ишков был дисквалифицирован с 9 ноября за нарушение антидопинговых правил, но обнаруженное запрещенное вещество не называлось.

Ишков является старшим братом 18-летнего футболиста клуба РПЛ «Урал» Ильи Ишкова, который также ранее играл в «Синаре».

РФС объявил о дисквалификации вратаря «Синары» за допинг
Спорт
Иван Ишков

Это второй случай дисквалификации российского спортсмена за следы наркотиков в допинг-пробе, о котором стало известно в январе.

18 января РУСАДА сообщило об отстранении за кокаин бывшего капитана баскетбольного ЦСКА Никиты Курбанова. Его дисквалификация завершилась 19 января, он принес извинения и вернулся к тренировкам в ЦСКА.

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Теги
Анна Сатдинова
допинг РУСАДА Футбол
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