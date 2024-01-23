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Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб

Отбывший дисквалификацию за кокаин баскетболист Никита Курбанов вернулся в ЦСКА
Дисквалификация баскетболиста Никиты Курбанова закончилась 19 января. В ЦСКА заявили, что экс-капитан клуба сможет возобновить тренировки
Никита Курбанов
Никита Курбанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Баскетболист Никита Курбанов, который отбыл дисквалификацию за употребление кокаина, возобновит тренировки с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Сегодня утром Курбанов прошел обследование в московской GMS Clinic и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками», — говорится в сообщении.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин уверен, что 37-летний Курбанов осознал свою ошибку. «За эти три месяца много общался с самим Никитой и вижу, насколько ответственно он подошел к разрешению этой сложнейшей ситуации, осознал свою ошибку, готов доказать в первую очередь себе, что может быть полезным для команды», — сказал Ватутин.

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Никита Курбанов

По словам Ватутина, капитаном команды останется Семен Антонов.

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович уверен, что Курбанов поможет команде. «Никита в хорошей физической форме и, очевидно, имеет дополнительную мотивацию продолжать выступления. Нам понадобится некоторое время, чтобы вернуть его в систему и ротацию, и я уверен, что Никита нам очень поможет на заключительной стадии сезона», — сказал тренер.

О трехмесячной дисквалификации Курбанова стало известно 18 января. В допинг-пробе баскетболиста обнаружили кокаин. Срок отстранения Курбанова отсчитывался с даты вынесения решения, с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). Таким образом, его дисквалификация завершилась.

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Курбанов 27 октября прошлого года приостановил карьеру «по личным причинам».

Курбанов трижды выигрывал Евролигу вместе с ЦСКА, также он 11 раз становился чемпионом России и семь раз победителем Единой лиги ВТБ. Спортсмен является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол ПБК ЦСКА кокаин
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Бывшего капитана ЦСКА дисквалифицировали за кокаин
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