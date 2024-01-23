Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб
Баскетболист Никита Курбанов, который отбыл дисквалификацию за употребление кокаина, возобновит тренировки с ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Сегодня утром Курбанов прошел обследование в московской GMS Clinic и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками», — говорится в сообщении.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин уверен, что 37-летний Курбанов осознал свою ошибку. «За эти три месяца много общался с самим Никитой и вижу, насколько ответственно он подошел к разрешению этой сложнейшей ситуации, осознал свою ошибку, готов доказать в первую очередь себе, что может быть полезным для команды», — сказал Ватутин.
По словам Ватутина, капитаном команды останется Семен Антонов.
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович уверен, что Курбанов поможет команде. «Никита в хорошей физической форме и, очевидно, имеет дополнительную мотивацию продолжать выступления. Нам понадобится некоторое время, чтобы вернуть его в систему и ротацию, и я уверен, что Никита нам очень поможет на заключительной стадии сезона», — сказал тренер.
О трехмесячной дисквалификации Курбанова стало известно 18 января. В допинг-пробе баскетболиста обнаружили кокаин. Срок отстранения Курбанова отсчитывался с даты вынесения решения, с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). Таким образом, его дисквалификация завершилась.
Курбанов 27 октября прошлого года приостановил карьеру «по личным причинам».
Курбанов трижды выигрывал Евролигу вместе с ЦСКА, также он 11 раз становился чемпионом России и семь раз победителем Единой лиги ВТБ. Спортсмен является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы