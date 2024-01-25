РФС объявил о дисквалификации вратаря «Синары» за допинг
Вратаря мини-футбольного клуба «Синара» (Екатеринбург) Ивана Ишкова дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РФС.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС подтвердил принятое 22 января РУСАДА решение о санкциях к 24-летнему спортсмену, который был временно отстранен 9 ноября и сможет играть уже с 9 февраля.
Какое запрещенное вещество было обнаружено в пробе Ишкова, не уточняется.
Ишков в сезоне 2022/23 он выиграл Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны. На его счету один матч за молодежную сборную России.
Младший брат Ишкова 18-летний Илья играет за екатеринбургский «Урал» в РПЛ.
Президентом обоих клубов является Григорий Иванов.
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