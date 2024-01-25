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РФС объявил о дисквалификации вратаря «Синары» за допинг

РФС: вратаря «Синары» Ивана Ишкова дисквалифицировали за допинг на три месяца
Иван Ишков, брат полузащитника «Урала» Ильи Ишкова, играет в мини-футбольной «Синаре». Его дисквалификация с учетом отбытого временного отстранения истечет уже 8 февраля
Иван Ишков
Иван Ишков (Фото: Официальный сайт МФК «‎Ухта»)

Вратаря мини-футбольного клуба «Синара» (Екатеринбург) Ивана Ишкова дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС подтвердил принятое 22 января РУСАДА решение о санкциях к 24-летнему спортсмену, который был временно отстранен 9 ноября и сможет играть уже с 9 февраля.

Какое запрещенное вещество было обнаружено в пробе Ишкова, не уточняется.

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Ишков в сезоне 2022/23 он выиграл Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны. На его счету один матч за молодежную сборную России.

Младший брат Ишкова 18-летний Илья играет за екатеринбургский «Урал» в РПЛ.

Президентом обоих клубов является Григорий Иванов.

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Анна Сатдинова
допинг Российский футбольный союз (РФС)
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