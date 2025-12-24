Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию

Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Сергей Волков вернулся в Россию

Российский лыжник Сергей Волков еще не получил нейтральный статус, но планировал выступить на многодневке «Тур де Ски». Вместо этого он поедет на этап Кубка России

Сергей Волков (Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС)

Российский лыжник Сергей Волков, который планировал участвовать в «Тур де Ски», сообщил в телеграм-канале, что вернулся из Европы в Россию.

Волков планирует выступить на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке и на «Гонке чемпионов» в Рязани.

«Обстоятельства так сложились», — объяснил возвращение Волкова «Матч ТВ» тренер сборной России Егор Сорин.

Волков еще не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), необходимый для участия в международных стартах.

Ранее спортсмен ездил в Италию для совместных тренировок с Савелием Коростелевым, у которого допуск FIS есть.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря в итальянском Тоблахе и продлится до 4 января. Все этапы многодневки, как и в прошлом году, пройдут на территории Италии.