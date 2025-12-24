 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию

Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Сергей Волков вернулся в Россию
Российский лыжник Сергей Волков еще не получил нейтральный статус, но планировал выступить на многодневке «Тур де Ски». Вместо этого он поедет на этап Кубка России
Сергей Волков
Сергей Волков (Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС)

Российский лыжник Сергей Волков, который планировал участвовать в «Тур де Ски», сообщил в телеграм-канале, что вернулся из Европы в Россию.

Волков планирует выступить на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке и на «Гонке чемпионов» в Рязани.

«Обстоятельства так сложились», — объяснил возвращение Волкова «Матч ТВ» тренер сборной России Егор Сорин.

Волков еще не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), необходимый для участия в международных стартах.

Ранее спортсмен ездил в Италию для совместных тренировок с Савелием Коростелевым, у которого допуск FIS есть.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря в итальянском Тоблахе и продлится до 4 января. Все этапы многодневки, как и в прошлом году, пройдут на территории Италии.

