Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию
Российский лыжник Сергей Волков, который планировал участвовать в «Тур де Ски», сообщил в телеграм-канале, что вернулся из Европы в Россию.
Волков планирует выступить на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке и на «Гонке чемпионов» в Рязани.
«Обстоятельства так сложились», — объяснил возвращение Волкова «Матч ТВ» тренер сборной России Егор Сорин.
Волков еще не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), необходимый для участия в международных стартах.
Ранее спортсмен ездил в Италию для совместных тренировок с Савелием Коростелевым, у которого допуск FIS есть.
«Тур де Ски» стартует 28 декабря в итальянском Тоблахе и продлится до 4 января. Все этапы многодневки, как и в прошлом году, пройдут на территории Италии.
